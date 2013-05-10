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CHP'li Cihaner mahkemeye zorla getirilecek

Yargıtay, CHP'li İlhan Cihaner'in davaya zorla getirilmesine karar verdi

10 Mayıs 2013 14:50

Yargıtay, “terör örgütü üyesi” olduğu iddiasıyla yargılanan CHP Milletvekili İlhan Cihaner’in mahkemeye zorla getirilmesine karar verdi.
 
CHP Denizli Milletvekili İlhan Cihaner’e yargıdan kötü haber geldi.

Yargıtay 11. Ceza Dairesi'nde Milletvekili İlhan Cihaner ve emekli Orgeneral Saldıray Berk'in de arasında bulunduğu 11 sanığın "terör örgütü üyeliği" suçundan yargılanmalarına devam edildi.

Daire, "savunmasının alınması amacıyla çeşitli kereler usulüne uygun davetiye tebliğine rağmen duruşmalara gelmeyen sanık İlhan Cihaner'in mahkemeye zorla getirilmesine" karar verdi.

Daha önce savcı olan Cihaner, son seçimde CHP’den milletvekili olmuştu.

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