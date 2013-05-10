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CHP’li Cihaner: Bu kan davası, engizisyon hukuku geçerli

TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Cihaner, hakkında verilen 'zorla getirilme' duruşmasına ilişkin tutanak olmadığı için değerlendirme yapamayacağını söyledi

10 Mayıs 2013 21:57

Hülya Karabağlı/ Ankara

CHP Denizli Milletvekili İlhan Cihaner, Yargıtay 11. Ceza Dairesi’nin  "terör örgütü üyeliği" iddiasıyla hakkında açılan davaya zorla getirilmesine ilişkin kararını, “Yaşanan süreci bir davadan ziyade, bir kan davasına benzetiyorum. Engizisyon hukukunun geçerli olduğu bir süreç yaşıyoruz'' diye değerlendirdi. Cihaner, “ Zorla götürürler mi” sorusuna, “ Türkiye’de hukuki güvenirlilik ortada yok. Bunun kırıntısının olduğu bir ülkede yaşıyor olsaydık; bugün bu dava olmazdı. Neyin nasıl olacağına dair kimse bir kestirimde bulunamaz. Hep birlikte göreceğiz” yanıtı verdi.

 

Neresinden tutsanız elinizde kalıyor

 

TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Cihaner, hakkında verilen ‘zorla getirilme’ duruşmasına ilişkin tutanak olmadığı için değerlendirme yapamayacağını söyledi. “Bu dava ile ilgili yorum yapmak tabiri caiz ise temeli olmayan, kirişleri olmayan, çürük bir binanın çatısı ile bacası ile ilgili yorum yapmaya benziyor” diyen Cihaner, “Yaşanan süreci davadan ziyade bir kan davasına benzetiyorum. Her tarafı hukuksuzlukla dolu, Engizisyon hukukunun geçerli olduğu bir süreç yaşıyoruz” dedi.

Mahkemede ifade verip vermeyeceğine ilişkin soruyu Cihaner, ''Şu anda bir şey söylemiyorum. Neler yaşandığını bilmiyorum. Duruşma tutanağını inceleyip, avukatlarımla değerlendirme yaptıktan sonra davanın ilerleyen aşamalarındaki pozisyonumuzu belirleyeceğiz'' diye yanıtladı.

 

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