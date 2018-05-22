CHP'li Çiçek'in Ahmet Altan'a tazminat talebiyle açtığı dava reddedildi

CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek’in, bir köşe yazısında kendisine hakaret ettiği iddiasıyla Ahmet Altan’a manevi tazminat talebiyle açtığı dava reddedildi.

22. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde bugün görülen 4. duruşmasına davacı olarak katılan Çiçek, “Mahkemeye sunacağım bilirkişi raporu ve irtica eylem planı incelendiğinde davalının hakkımdaki andıççı, terörist ve darbeci iddialarının doğru olmadığı anlaşılacaktır” dedi. Çiçek, Ahmet Altan’ın genel yayın yönetmenliği yaptığı dönemde Taraf gazetesinin yayınladığı haberler nedeniyle tutuklandığını ve 5 yıl tutuklu kaldığını savundu.

Altan’ın avukatı Melike Polat ise “Müvekkilimizin yazıyı yazdığı dönemde davacı hakkında verilmiş bir mahkumiyet kararı vardır. Davacının ilgili davada daha sonra beraat etmiş olması nedeniyle tazminat hakkı doğmaz. Dava dilekçesinde de davacı hakkındaki beraat kararının 21 Nisan 2016 tarihinde verildiği belirtilmektedir. Ahmet Altan’ın yazısı bu tarihten önce yazılmıştır” ifadelerini kullandı.

Kararını açıklayan mahkeme, Dursun Çiçek’in Ahmet Altan’a tazminat talebiyle açtığı davanın reddine hükmetti.