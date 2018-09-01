CHP'li Çiçek: Kriterlerimize uyan HDP'lileri partimizden aday gösterebiliriz

CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Çiçek, "Kriterlerimize uyan HDP'lileri CHP'den aday gösterebiliriz" dedi.

Dursun Çiçek, Habertürk'te Kübra Par ve Eren Eğilmez'in sunduğu 'Gerçek Fikri Ne' programına konuk oldu.

Çiçek, kriterlerine uyan HDP'lileri CHP'den aday gösterebileceklerini ifade etti.

"Hep vurguluyoruz yerel seçimin şartları çok farklı" diyen Çiçek, sözlerine şöyle devam etti:

"Seçim öncesi Mardin'e gitmiştik. Dediler ki HDP il başkanı da bu binada. Çağırın birlikte sohbet edelim dedim. Şimdi yerel bazda PKK ile bir bağlantısı olmayan, tabii hepsi PKK'lı derseniz hiç kimseyle bu konuları görüşemeyiz. Cumhuriyete, temel değerlere, o dört ilkeye bağlı olan adaylar konusunda CHP'ye inisiyatif tanırlarsa Doğu'da Güneydoğu'da HDP ile, Orta Anadolu'da MHP ile, Batı'da İYİ Parti ile Trakya'da da başka bir parti ile yerel seçimde işbirliği yapmamız lazım. Aksi halde tek parti, devletin, basının bütün imkanlarını gücünü kullanan bir partiye karşı seçimden zaferle çıkmamız mümkün değil. Şartlar bunu zorluyor."