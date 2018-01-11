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CHP’li Cankurtaran: Silahlanma çılgınlığı var; son 23 ayda 2 milyon 300 bin sivil, ruhsat aldı!

"Bu çok büyük bir rakam"

11 Ocak 2018 17:54

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, Türkiye'de son 23 ayda 2 milyon 300 bin sivil, tüfek ve tabanca ruhsatı alındığını söyledi. "Bu çok büyük bir rakam" ifadesini kullanan Cankurtaran, "Herkeste bir silahlanma çılgınlığı var" dedi.

Cankurtaran, yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ülkede "silahlanma çılgınlığının" yaşanabileceğine işaret ederek, silahların kötü niyetli insanların eline geçtiğinde art niyetli kullanılabileceğini bildirdi.

CHP Spor Kurulu Doğu Anadolu Bölge Toplantısı'na katılmak üzere Van’a giden Cankurtaran, partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenledi.

Cankurtaran silahlanmadaki artışa dikkati çekerek şöyle konuştu:

“Bu iş, sonu çok kötüye gidecek şekilde sonuçlanır. Dediğimiz gibi art niyetli insanların elinde bu kanun çok farklı şekilde kullanılabilir. Türkiye’de son 23 ayda 2 milyon 300 bin sivil, tüfek ve tabanca ruhsatı almış. Bu çok büyük bir rakam. Herkeste bir silahlanma çılgınlığı var."

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