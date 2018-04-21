CHP'li Çam, seçim gününü anlattı: Kumanya geç geldi diye problem yapılmayacak, sigara içilmeyecek

Seçim günü sandık güvenliğinin en önemli konu olduğunun altını çizen CHP İzmir Milletvekili Musa Çam, 24 Haziran’da sandık görevlilerinin ‘Kumanya gelmedi, geç geldi’ diye problem yapmaması gerektiğini söyledi. Seçim günü sandık görevlilerinin sigara da içmemesi gerektiğini ifade eden Çam, “Bana, dünya iyisi adam lazım değil. Bana, o gün sandık başkanına itiraz edecek, 'Hayır başkan yanlış yapıyorsunuz' diyebilecek kavga adamları lazım” dedi.

CHP Buca İlçe Danışma Kurulu Toplantısına katılan İzmir Milletvekili Çam, CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz ve İstanbul Milletvekili Didem Engin’in cumhurbaşkanlığı için adaylıklarını açıklamasıyla ilgili olarak da "Bu süreçte bazı arkadaşlarımızın, 'Ben adayım' şeklinde çıkışlar yapmasını son derece yanlış ve fevri buluyorum. Genel merkezimizin bu arkadaşlarımıza müdahale etmesi gerektiğini düşünüyorum. Salı günü yapılacak Parti Meclisi'nde, diğer partilerle yapılan temasların sonuçları netleşecektir" yorumunda bulundu.

"Ekonomi, önümüzdeki yıla kadar sürdürülebilir bir durumda değil"

AKP’nin tek başına hükümet etme ve 18 ay daha iktidar olma şansına sahipken neden erken seçim kararı aldığının sorgulanması gerektiğini savunan Çam, "Bu danışma kurulu geçen hafta olmuş olsaydı farklı şeyler söylüyor olacaktık. Ama Türkiye'nin gündemi değişti, iki genel başkan, Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli bir toplantı yaptılar ve seçimin tarihini 24 Haziran olarak belirlediler. Bu saatten sonra önümüzdeki 63 gün ile ilgili konuşmamız gerekiyor. AKP'nin erken seçim kararı alma nedeni şu: Türkiye hem dış politika hem de ekonomik olarak çok kötü durumda. Ekonomi, önümüzdeki yıla kadar sürdürülebilir bir durumda değil. Önümüzdeki 2019 yılında ekonomi çok daha kötü durumda olacak" diye konuştu.

"Bana, dünya iyisi adam lazım değil"

Çam, seçimde sandıklarda görev yapacak partililerin dikkatli seçilmesi gerektiğini de vurgulayarak şunları söyledi:

"Kumanya gelmedi, geç geldi diye problem yapılmayacak, o gün sigara içilmeyecek. Aksi yöndeki kararlara rağmen o oy pusulalarını mühürleteceğiz. Bana, dünya iyisi adam lazım değil. Bana, o gün sandık başkanına itiraz edecek, 'Hayır başkan yanlış yapıyorsunuz' diyebilecek kavga adamları lazım."