CHP'li Çakırözer'den Türkiye-AB zirvesi öncesinde demokratikleşme çağrısı

Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Varna’da yapılacak Türkiye-AB zirvesine ilişkin olarak, AB ile ilişkilerin düzeltilmesi için önümüzdeki günlerde önemli fırsatlar bulunduğunu belirtti. Çakırözer “Bu fırsatların yakalanması için demokrasi ve özgürlükler konusundaki algımızı düzeltmemiz gerekli. OHAL’in sona ermesi, Anayasa Mahkemesi kararlarına rağmen tutukluluk hali devam eden gazeteciler bir an önce tahliye edilmeli” çağrısında bulundu.

AB ile düzelme ekonomiye yarar Çakırözer TBMM Genel Kurulu’nda Yatırım Ortamının İyileştirilmesine yönelik torba yasa görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada Türkiye AB ilişkilerinin düzelmesi için iki önemli fırsat bulunduğunu belirterek şu değerlendirmeleri yaptı:

“Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının AB ülkelerine vizesiz seyahat imkanı getirilmesi konusundaki müzakerelerin başarıyla sonuçlanması Türkiye’nin imajını düzeltir, itibarını yükseltir. Türkiye’ye yönelik yatırımların artmasına ve ülkemizde üretimin artmasını sağlar. AB ile ilişkilerde bu fırsatları kaçırmayalım”

Avrupa güvenlik kaygımızı anlamıyor Türkiye-AB ilişkilerinde yaşanan duraksamadan iki tarafın da sorumlu olduğunu belirten Çakırözer, Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye’ye yönelik Afrin kararı hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:

“AP’nin bu kararı çok yanlış yönleri var. Avrupa Birliğinin, Avrupa’daki dostlarımızın Türkiye’nin terörle mücadelesini, yurttaşlarımızın ve ülkemizin güvenlik kaygılarına duyarsız kaldığını gösteren bir karar. Tabi bizim de kendimizi anlatma, kaygılarımızı anlatma konusundaki eksiklerimizi gösteren bir karar. Bu konuda daha çok gayrete ihtiyaç var.”

OHAL kalkmalı, gazeteciler özgür kalmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın Varna’da AB liderliği ile 26 Mart’ta yapacağı toplantının AB ile ilişkilerin önünün açılması açısından önemine değinen Çakırözer bu toplantı öncesinde temel hak ve özgürlükler alanında bir iyileşme olması gerektiğine dikkat çekti.

Çakırözer, “Ekonomimize de katkı sunacak AB ile ilişkilerde düzelme sağlamak istiyorsak

demokrasi ve insan hakları konusundaki görüntümüzü süratle iyileştirmemiz gerekli. Ülkemizde basın özgürlüğünü, özgür düşünce ve tartışma ortamını sağlamamız gerekli.Gazetecilerin milletvekillerinin aylardır tutuklu olması kabul edilemez. Bugün Cumhuriyet davası var. Akın Atalay 500 günden fazla süredir tutuklu. Bir an önce özgür kalmalı. Haksız hukuksuz tutuklu milletvekilimiz Enis Berberoğlu bir an önce serbest kalmalı” diye konuştu Alpay ve Altan tahliye edilmeli Anayasa Mahkemesi’nin ‘Hak ihlali’ kararlarına rağmen tutuklulukları devam eden yazarlar Şahin Alpay ve Mehmet Altan’ın durumlarını Meclis kürsüsünden dile getiren Çakırözer şunları söyledi:

“AYM’nin ‘Tutuklulukları hak ihlali’ kararlarına rağmen Şahin Alpay 600 gündür tutuklu. Mehmet Altan 540 gündür tutuklu. Mahkeme ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi. İdam olsa asılacaklar yani. Böyle olmaz. Dışarıdaki imajımızı, algımızı düzelteceksek, itibarımızı yükselteceksek, demokrasimizi güçlendireceksek bu gazeteciler ve düşündüğü yazdığı için tutuklu diğer gazeteci, yazar, milletvekili, hak savunucuları özgür kalmalı. İki yıla yaklaşan OHAL artık bitmeli”