CHP'li Çakırözer'den Silivri ve Maltepe cezaevlerine ziyaret

Silivri ve Maltepe Cezaevlerine ziyarette bulunan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “İki yıl süren OHAL resmen bitti. Ama milletvekilleri, gazeteciler, avukatlar, sivil toplum örgütü yöneticileri ve öğrencilerin düşünceleri, konuşmaları ve yazdıkları için cezaevlerinde tutulduğu sürece OHAL bitti denemez” dedi. Yeniden milletvekili seçilmesine rağmen tahliye edilmeyen tutuklu CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nu, ziyarete çıkmama kararı öncesinde ziyaret eden son isim olan Çakırözer, “Berberoğlu’nun hapiste geçen her günü yargı adına, ülkemiz adına utançtır” dedi.

Çakırözer, Maltepe Cezaevi’nde İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, Silivri Cezaevinde de CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem, yazar Ahmet Altan, sivil toplum örgütü kurucusu iş adamı Osman Kavala ve üniversite öğrencisi Cihan Dağdelen’i ziyaret etti.

Yargıtay’ın yeniden milletvekili seçilmesine rağmen kendisini tahliye etmeme kararını protesto etmek için ‘Mahkemeye ve ziyaretçi görüşüne çıkmama’ kararı alan Berberoğlu’nu ziyareti hakkında Çakırözer şunları söyledi:

“Meslektaşımız ve siyasette birlikte mücadele arkadaşımız Enis Berberoğlu, 405 gündür haksız hukuksuz ve adaletsiz bir biçimde özgürlüğünden, ailesinden ve sevdiklerinden mahrum. Mahkemeler ve yüksek yargı organları Berberoğlu ile ilgili hukuksuzluğu bugüne kadar bir türlü ortadan kaldırmadılar. Son olarak Berberoğlu, halkın iradesi ile yeniden milletvekili seçildi. Anayasa’nın “dokunulmazlığı kaldırılan milletvekilinin yeniden seçilirse yeniden dokunulmazlık kazanacağı” hükmüne dayanarak Berberoğlu için tahliye talebinde bulunuldu. Ancak Yargıtay vahim bir karara imza atarak bu talebi reddetti.

Verilen bu karar ile milletvekilimizin anayasal hakları, güvenceleri çalınmıştır. Açıkça yargı eliyle infaz yapılmakta, bir insanın en temel hakkı olan özgürlüğü hukuk eliyle yok ediliyor.

Berberoğlu, bu vahim karar sonrasında artık mahkemelere çıkmama ve ailesi de dahil hiçbir ziyaretçisi ile görüşmeme kararı aldığını duyurdu.

Berberoğlu’nun hapiste geçen her günü ülkemiz adına büyük bir utanç ve hukuk garabetidir. Kendisi bir gazete haberi nedeniyle önce ömür boyu, sonra 25 yıl hapis cezasına son olarak da 5 yıl hapse mahkum edildi. Ortada suç olmadığı mahkemeler tarafından defalarca dile getirilse de ne yazık ki olmayan bir suçtan mahkumiyet yaratıldı.”

Bu hukuksuzluk artık bitmeli

Berberoğlu’na yönelik hukuksuzluğun bir an önce son bulması gerektiğini belirten Çakırözer yargı organlarına çağrıda bulunarak, “Berberoğlu Maltepe zindanından bir an önce serbest bırakılarak ait olduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne geri dönmeli. Bunu Yargıtay mı sağlar 14 aydır dosyasına bakmayan Anayasa Mahkemesi mi sağlar bilemiyoruz. Ama artık yeter! Bir an önce bu hukuk cinayeti sona ermeli. Bizler o özgür kalana kadar Adalet Yürüyüşü'ndeki kararlılığımızla mücadele etmeye devam edeceğiz”

Çakırözer, Silivri Cezaevinde de CHP PM üyesi gazeteci kökenli eski milletvekili Eren Erdem’i ziyaret etti. Çakırözer, “Erdem’in FETÖ ile mücadele konusunda birçok kitapları, yazıları var. Ayrıca FETÖ’cü savcı ve hakimlerin yürüttüğü Selam-Tevhid davasının müştekisi. Şimdi bu örgüte yardım ettiği suçlaması ile karşı karşıya kalması bir başka hukuk garabeti” diyerek Eren Erdem’in de bir an önce tahliye edilmesi gerektiğini belirtti. Çakırözer, Erdem’in duruşmasına aylar varken tutuklanmasının siyasi bir operasyon olduğunu söyledi. Çakırözer, Eren Erdem’in siyasi nedenlerle Silivri’de olduğunu belirterek, Erdem’in kendisine karşı yapılanları, ‘Duruşmama iki ay kala kaçma tehlikesi var denerek tutuklanmış olmam kabul edilemez. Ben bugüne kadar 30’dan fazla yurtdışı seyahati yaptım. Kaçsam o zaman kaçardım. Ama ihtiyaç duymadım. Çünkü suçsuzum. Siyaseten tutukluyum. Bir an önce özgürlüğüme kavuşmak istiyorum’ dediğini belirtti.

Çakırözer, iddianameleri hala hazırlanmayan 9 aydır tutuklu sivil toplum örgütü kurucusu iş adamı Osman Kavala ile 7 aydır tutuklu İstanbul Üniversitesi öğrencisi Cihan Dağdelen ile de görüştü. Kavala ve Dağdelen’in bir an önce hakim karşısına çıkarılmaları ve tahliye edilmeleri gerektiğini belirten Çakırözer, “İki yıl süren OHAL uygulaması

resmi olarak geçen hafta kalktı. Ancak milletvekilleri, gazeteciler, hukukçular, akademisyenler öğrenciler, hak savunucuları ve aydınlarımız düşünceleri, eleştirileri, yazdıkları için cezaevinde tutulmaya devam ettiği sürece Türkiye OHAL’den kurtulmuş sayılamaz. Aydınlarımızı gerçek anlamda özgürleştirdiğimiz zaman ancak olağan hukuk sistemine geçebiliriz” dedi.

Yaklaşık iki yıldır tutuklu bulunan yazar Ahmet Altan’ı da ziyaret eden Çakırözer, Anayasa Mahkemesi’nin Mehmet Altan, Şahin Alpay ve Turan Günay’ın tutukluluklarını kaldıran kararlarının Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak ve düşünce ve ifadeleri nedeniyle tutuklu diğer gazeteciler için de uygulanması çağrısında bulundu.

Çakırözer, “Beraber yargılandığı Mehmet Altan, Şahin Alpay gibi isimler AYM kararlarıyla tahliye edilerek tutuksuz yargılanırken, aynı konumdaki Ahmet Altan’a ömür boyu hapis cezası verildi. Tek dayanağı ise gazete yazıları. AYM bir an önce Altan’ın uzun süredir bekleyen başvurusunu karara bağlayarak özgürlüğüne kavuşmasını sağlamalıdır” diye konuştu.

Ahmet Altan’ın cezaevinde yazdığı, kendi durumunu anlatan ‘Bir Daha Dünyayı Görmeyeceğim’ başlıklı romanının dünyanın birçok ülkesinde basıldığını belirten Çakırözer son olarak şunları söyledi: “Türkiye’de görüşleri nedeniyle idamla eşdeğer cezaya çarptırdığınız yazarın kitapları dilden dile çevriliyor, düşünceleri tüm dünyada okunuyor. Gazetecilerimizin yazarlarımızın görüşleri nedeniyle cezaevlerinde tutulması ülkemiz ve hepimiz adına büyük utançtı