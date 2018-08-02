CHP'li Çakırözer'den, AYM kararına tepki: Berberoğlu'nun milletvekili olduğu görmezden gelindi

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CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Anayasa Mahkemesi’nin 414 gündür tutuklu İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun yaptığı başvuru hakkında ret kararı vermesini değerlendirdi.

Berberoğlu'nun milletvekili olmasının görmezden gelindiğini belirten Çakırözer, “Enis Berberoğlu yüzbinlerce yurttaşımızın oyunu alarak bu Meclis’e yeniden seçilmiştir. Berberoğlu derhal özgür bırakılmalı ve bu hukuk ayıbı ortadan kaldırılmalıdır” diye AYM kararına tepki gösterdi.

"AYM kendisini inkar etmektedir"

Anayasa Mahkemesi’nin Berberoğlu için verdiği kararın daha önce tutuklu Mustafa Balbay için verdiği kararla tamamen çeliştiğini dile getiren Çakırözer, yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:

“Anayasa Mahkemesi daha önce tutuklu Balbay için ‘görevinin yerine getirilmesine engel olan tutukluluk halinin milletvekili olarak siyasi faaliyet ve temsil hakkını engellemesi nedeniyle seçilme hakkına bir müdahale teşkil ettiği açıktır’ kararını vermişti. Şimdi Berberoğlu için ise verdiği kararda tutuklama halinin siyasi faaliyette bulunma ve seçilme hakkını ihlal ettiği yönündeki iddiaları ‘açıkca dayanaktan yoksun’ olarak nitelemekti. Ayrıca tutukluluk yargıcın takdirine dayalı bir husus olduğundan dayanaksız tanımlaması yapılamaz. Bu karar ile Berberoğlu’nun suçsuz olduğuna ilişkin sayısız kanıt görmezden gelinmiştir. Berberoğlu hakkında verilen bu karar Balbay kararı ile açıkca çelişmektedir ve AYM kendisini inkar etmektedir.”

AYM'nin tarafsızlığı, bağımsızlığı ve güvenirliği kuşkulu

Kararda Berberoğlu’nun milletvekili olduğunun da görmezden gelindiğini belirten Çakırözer, “ AYM, Berberoğlu’nun yeniden seçilerek milletvekili olduğunu ve Anayasa'nın 83/3 maddesine göre yeniden yasama dokunulmazlığı kazandığı gerçeğini görmezden gelmiştir. AYM, tıpkı KHK’lar da olduğu gibi bir kez daha tarafsızlığı, bağımsızlığı ve güvenirliği konusunda kuşku yaratmıştır” diye konuştu.