CHP’li Çakırözer: Tutuklu gazeteciler için de bir torba yasa getirin

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, önceki gün Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’na getirilen 130 maddelik Torba Kanun görüşmelerinde hükümete eleştirilerde bulundu.

Torba yasayı eleştiren CHP’li Çakırözer, " ‘Biz torba yasaya karşıyız’ dedikçe, siz torba yasa getiriyorsunuz. Keşke bir torba yasa da demokrasi için getirseniz. Tutuklu milletvekilleri ve gazeteciler serbest kalsa. İhraç edilen akademisyenler görevlerine geri dönse" dedi.

Çakırözer, “Önümüze getirilen bu maddeler hükümetin hesapsız, kitapsız harcamalarının sonucudur. Bin yüz odalı sarayların bedeli vatandaşın, özellikle de sabit gelirli orta direk vatandaşın sırtına yüklenmektedir. Bu tasarı vergi adaletine, sosyal devlet ve eşitlik ilkesine aykırıdır” dedi.

Torba yasada madencilik kanununda değişiklik yapan maddelerin doğa katliamına neden olacağını belirten Çakırözer, “Tasarıda deniyor ki kurulacak bir tesis ile ilgili Çevre Etki Değerlendirme sürecinin en geç üç ay içinde sonuçlanamazsa olumlu şekilde onay verilmiş sayılır. Böyle bir şey olamaz. Hukuk devletine aykırıdır. Çevre katliamına neden olur. Bu madde ile daha önce geri çektiğiniz zeytinliklerin sanayi tesisine dönüşmesinin de yolunu açacaksınız. Tasarının bu haliyle geçmesi hem hukuk devletine aykırıdır, hem de geri döndürülemez vahim sonuçları olacaktır” diye konuştu.



“Tutuklu gazeteciler için de torba getirin”



Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı dün Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmeye başladı. 130 maddenin yer aldığı torba tasarıdaki düzenlemeleri eleştiren Komisyon Üyesi CHP’li Çakırözer, " ‘Biz torba yasaya karşıyız’ dedikçe, siz torba yasa getiriyorsunuz. Keşke bir torba yasa da demokrasi için getirseniz. Tutuklu milletvekilleri ve gazeteciler serbest kalsa. İhraç edilen akademisyenler görevlerine geri dönse" dedi.

“Hukuk devletine aykırı”

Torba tasarıda içindeki ÇED düzenlemesine ilişkin maddeyi de eleştiren Çakırözer, “ Bu torba yasada dikkat çeken konulardan bir tanesi de madencilik ile ilgili yapılan değişiklikler. ÇED işlemleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından diğer izinlere ilişkin işlemlerde ilgili bakanlıklar ve ilgili kamu kuruluşlarınca ÇED süresince en geç üç ay içinde bitirilecek. Aksi takdirde, ÇED ve diğer tüm izin başvurularıyla ilgili olumlu karar verilmiş sayılacak, buna göre işlem yapılacak. Zeytinliklerimiz, Alpu Ovamız tehlike altında.. Bir konu üzerinde uzlaşı yoksa bu olumludur diye algılamak hukuk devletine aykırıdır. 3 ay içinde uzlaşı sağlanamazsa tam tersine bu CED olumsuz sayılmalı, onaylanmadan geri gönderilmelidir. Şmdi siz ne yapıyorsunuz eğer onay çıkmamışsa olumludur diyorsunuz. Bu olmaz. Sadece hukuku değil çevreyi ve doğayı da katledersiniz. ” dedi.

