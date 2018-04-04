CHP‘li Çakırözer, Prof. Hamzaoğlu için özgürlük çağrısı yaptı: Gözaltındayken dahi sağlık koşullarını raporlaştırmış

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, yaklaşık iki aydır Sincan Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDK Eş Sözcüsü Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu'nu ziyaret etti.

HDP'nin 11 Şubat'ta yapılan 3.Büyük Kongresi öncesi, gözatına alınıp, yaklaşık bir hafta sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Hamzaoğlu'nu ziyaret eden CHP'li Çakırözer, Hamzaoğlu’nun bir an önce serbest bırakılması gerektiğini belirterek, “Türkiye’de kimsenin düşüncesi ve ifadeleri nedeniyle özgürlüğünden mahrum bırakılmaması gerekir” dedi.

“Yeri cezaevi değil akademidir”

CHP’li Çakırözer, yaptıkları ortak basın açıklaması nedeniyle tutuklanan Hamzaoğlu’nu Sincan F-Tipi Kapalı Cezaevi'nde ziyaret etti. 55 gündür tutuklu olan Hamzaoğlu’nun Türkiye’nin en saygın halk sağlığı uzmanlarından biri olduğunu belirten Çakırözer, “Onur Hamzaoğlu sayısız makalenin, ulusal ve uluslararası akademik ödüllerin sahibidir. Onun araştırmaları sonucu Dilovası’nda yaşanan kanser vakalarındaki olağanüstü artışın araştırılmasına ilişkin Meclis’te bir komisyon kurulmuştur. Hayatını bilime ve halkın sağlığına adayan bir ismin düşünceleri ve görüşleri nedeniyle özgürlüğünden mahrum bırakılması kabul edilemez. Onun yeri cezaevi değil üniversitedir, öğrencilerinin yanıdır” dedi.

Onur Hamzaoğlu Kocaeli Üniversitesi’nde öğretim üyesiyken 'Bu suça ortak olmayacağız" bildirisine imza attığı için OHAL KHK’sı ile ihraç edildiğini hatırlatan Çakırözer, “Onur Hamzaoğlu görüşleri nedeniyle öğrencilerinden ve akademiden koparılmıştı. Şimdi yine barış istediği bir başka basın açıklaması nedeniyle gözaltına alınarak tutuklandı. Aynı açıklamaya onunla birlikte imza atan diğer 10 kişi tutuksuz yargılanıyor. O ve bir diğer siyasetçi ise tutuklu. 2 aydır demir parmaklıklar ardında. Bir an önce tutukluluk halinin sona ermesi gerekir” diye konuştu.

Hamzaoğlu’nun hayatı boyunca insan sağlığıyla, çevre ve doğanın korunmasıyla uğraştığını belirten Çakırözer, “Hayatı boyunca insanı yaşatmak için uğraşan böyle bir insanın tutuklanması insan haklarına aykırıdır. Hamzaoğlu öncelikle bir an önce özgür kalmalı ardından da sevdiği işine üniversiteye ve araştırma dünyasına geri dönmelidir” dedi.

“Gözaltı koşullarını raporlaştırdı”

Cezaevindeki görüşmede Hamzaoğlu’nun gözaltında tutulduğu Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’nde yaşadığı ve gözlemlediği sağlık koşullarına ilişkin bir rapor hazırladığını belirten Çakırözer şunları söyledi:

“Prof Hamzaoğlu halk sağlığına kendini adayan bir insan. 52 kişi ile birlikte gözaltında tutulurken yaşadıklarını, tutuklanıp Sincan Cezaevi’ne gönderilir gönderilmez bir rapor haline getirmiş. Terörle Mücadele Şubesi spor salonunu gözaltı merkezi olarak kullanıyor. Buranın koşullarının insan sağlığı için zararlarını raporunda sıralamış. Burayı bir ‘toplama merkezine’ benzetiyor. Fiziksel mekanın barınmaya uygunsuzluğu, tuvalet ve banyo koşullarının kısıtlılığı ve hijyen açısından sıkıntıları ve gözaltındakilere uygulanan şiddet konularını tek tek raporunda belirtmiş. Havalandırmanın olmadığını, doktor muayenesinin ise kurallara aykırı biçimde açıkta yapıldığını belirtiyor. Yargıdan Hamzaoğlu’na bir an önce özgürlük isterken, İçişleri ve Adalet Bakanlıklarına da bu değerli halk sağlığı uzmanının raporunu dikkate alarak Ankara Emniyetindeki gözaltı koşullarının insan haklarına uygun hale getirilmesi çağrısında bulunuyoruz”

“OHAL Rejmi artık bitmeli”

Çakırözer, Türkiye’nin 2 yılı aşkın süredir OHAL altında yönetildiğini belirterek, “15 Temmuz darbecileriyle hesaplaşacağız diye getirilen ancak ülkede muhalif herkesi hapse atan OHAL 2 yılı buldu. Bu OHAL rejimi artık bitmeli. Yazdığı, düşündüğü, eleştirdiği ve barış istediği için gözaltına alınan, tutuklanan gazeteciler, siyasetçiler, sendikacılar, öğrenciler bir an önce özgür kalmalı” çağrısında bulundu.