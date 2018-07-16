CHP'li Çakırözer, KHK'lı yakınlarının kasten baraj altında bırakıldığı iddialarını Meclis'e taşıdı

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CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmen alımları sözlü mülakatlarında kanun hükmünde kararnameyle işten çıkarılan kişilerin yakınlarının baraj altında bırakıldığı iddialarına ilişkin, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yanıtlaması talebiyle soru önergesi verdi.

Çakırözer, Milli Eğitim Bakanlığı’nın sözleşmeli öğretmen sözlü mülakatları sırasında OHAL KHK’sı ile bir yakını ihraç edilmiş ya da 'FETÖ' gerekçesiyle kapatılan üniversitelerden mezun olan öğretmen adaylarının kasten baraj altında bırakıldığı iddialarını Meclis gündemine taşıdı. Milli Eğitim Bakanı Selçuk’un yanıtlaması talebiyle soru önergesi veren Çakırözer, öğretmen adaylarına sözlü mülakatlarda ayrımcılık yapılıp yapılmadığını ve yapılan bu uygulamalardan kaç kişinin etkilendiğini sordu.

Öğretmen adayları bu yıl ilk kez yeni bir uygulamaya tabii tutuldu

Öğretmen olmak için Milli Eğitim Bakanlığı’nın sözleşmeli öğretmen sınavlarına giren adaylar bu yıl ilk kez yeni bir uygulama ile karşılaştı. KPSS’den 90 üzerinde puan alan öğretmen adaylarına mülakatlarda 50 puan verildiği, OHAL KHK’sı ile bir yakını görevinden ihraç edilmiş adayların, akrabaları suçlamalardan beraat etmiş olsa bile MEB’in mülakatında baraj altında bırakıldığı iddia edilmişti. FETÖ gerekçesiyle kapatılan üniversitelerden mezun olmuş adayların da kasten baraj altında bırakıldığı iddiası gündeme gelmişti.

CHP’li Çakırözer, bu uygulamaları Meclis gündemine taşıyarak Milli Eğitim Bakanı Selçuk’a bu gerekçelerle mülakatlardan elenen kaç öğretmen adayı olduğunu, bu uygulamaların ayrımcılık yaratıp yaratmadığını sordu.

''Öğretmen adaylarının emeği çalınıyor''

Bu uygulama ile öğretmen olma umuduyla sınava giren öğretmen adaylarının emeklerinin çalındığını belirten Çakırözer, Bakan Selçuk’a “Umudunu kaybeden ataması yapılmayan öğretmenlere mülakat uygulaması ile birlikte birçok adaletsizlik yaşandı. Ortaya atılan bu iddialar derhal aydınlatılmalı ve öğretmen adaylarının mağduriyetleri giderilmelidir” dedi.

Önergesinde Bakan Selçuk’a Anayasanın eşitlik ilkesini hatırlatan Çakırözer, “Hükümetin OHAL KHK’ları ile on binlerce yurttaşımız haksız, hukuksuz şekilde mesleklerinden ihraç edildi, işsiz kaldı. Şimdi de öğretmen olabilme umuduyla MEB’in mülakatlarına giren adaylar OHAL KHK’si ile ihraç edilen yakınlarının hakkındaki suçlamalardan beraat etse bile kasten baraj altında bırakıldığını söylüyor. Bu uygulama tam bir skandaldır. Anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır. Binlerce öğretmen adayının emeğini çalmaktır, yok saymaktır” dedi.

''Mevzuata aykırı değil mi?''

Bakan Selçuk’a, ortaya atılan gerekçelerle mülakatlardan elenen kaç öğretmen adayı olduğunu soran Çakırözer, “ Ülkeyi OHAL KHK’ları ile yöneten hükümetinizin, OHAL KHK’sı ile bir yakını ihraç edilmiş adaylara, akrabaları suçlamalardan beraat etmiş olsa bile MEB’in mülakatında baraj altında bırakıldığı iddiaları doğru mudur? Bu gerekçelerle mülakatlardan elenen kaç öğretmen adayı vardır? Elenmelerin gerekçesi kayıtlara nasıl geçmiştir” diye sordu.

Çakırözer'in Bakan Selçuk’a yanıtlaması talebiyle yönelttiği diğer sorular da şöyle: