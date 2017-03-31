CHP'li Budak'tan Çavuşoğlu'na: Bozduğu ilişkileri düzeltmek yerine hâlâ provokasyon peşinde!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, turizmde yaşanan kayıpları ocak-şubat ayı rakamları üzerinden değerlendirdi ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na “Türkiye kaybediyor, turizmin başkenti Antalyalı Dışişleri Bakanı, bozduğu ikili ilişkileri düzeltmek yerine hâlâ provokasyon peşinde” eleştirisini yöneltti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ocak-şubat dönemi turizm istatistiklerini değerlendiren CHP'li Budak, “Turizmde hâlâ toparlanma yok ve gerileme şubatta da devam ediyor. Ocak-şubat dönemine bakıldığında kayıp yıl olan 2016’ya göre yüzde 8.5’lik bir eksi var. 2015 ile kıyaslandığında ise bu oran yüzde 16’ya çıkıyor ve düşük sezondaki yalnızca iki ayda 500 bine yakın turist kaybı görünüyor” dedi.

Başta Almanya ve Hollanda olmak üzere Avrupa ülkelerindeki gerilemenin yüzde 25-30 aralığında devam ettiğini bildiren Budak, “Türkiye olgunlaşmış Avrupa pazarını kaybediyor. Bir yandan Türkiye’deki uluslararası şirketlerin CEO’larıyla imaj kampanyası yürütülüyor ama diğer yandan Türkiye algısını dibe vurduracak adımlar atılıyor. Binlerce turizm emekçisi, Muğla, İstanbul, Antalya, İzmir ve Kapadokya’da binlerce esnaf perişan halde. Kendi ikballerinin peşine düşmüşler, milleti düşünen yok. Turizmde 2017, 2016’yı da aratacak gibi ama ülkeyi yönetenlerin böyle bir derdi görünmüyor” dedi.

Çavuşoğlu'nun turizmle ilgili yaptığı açıklamalara tepki

Turizmde afet halinin yaşandığı 2016 yılında Antalya’nın 4.7 milyon turist kaybettiğine dikkat çeken Budak, “2017’de de Antalya için ne yazık ki olumsuz sinyaller geliyor. Mart ayında bir toparlanma beklenirken, tam tersine Antalya’da kayıp rakamları daha da büyüdü. 29 Mart itibariyle Antalya turizmindeki gerileme 2016’ya göre yüzde 28, 2015’e göre yüzde 41, 2014’e göre ise yüzde 43’lerde. İki ayda 200 bini aşkın turist kaybı söz konusu. Turizmde 2016’nın kriz merkezi olan Antalya’nın, benzer bir kaderi bu yıl da yaşamaması için bir an önce harekete geçilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu’nun, Antalyalı olarak turizmin önemini ve turizmi nelerin olumsuz etkileyebileceğini çok iyi bildiğini kaydeden Budak, “Sayın Çavuşoğlu ne yazık ki; ulusal çıkarları değil, partisinin çıkarlarını koruma amaçlı politikalara yöneldi ve Türkiye dış politikada ağır hasarlar aldı. Referandum endeksli gerilim politikasıyla Türkiye’yi tüm Avrupa ile kavgalı duruma düşürdü. Turizmde ana pazar olan Avrupa pazarında Türkiye’nin itibarı yerle bir. Neyin pahasına yapıldı bu kavgalar? Peki Amerika Türkiye’nin havayolu taşımacılığına ve turizmine bir darbe vururken, neden ‘Eyy Amerika, Eyy Trump’ diye bağırmıyorlar. Nerede Sayın Çavuşoğlu? Bu uygulama Türkiye’nin ulusal çıkarlarına aykırı değil mi? Türkiye kaybediyor, turizmin başkenti Antalyalı Dışişleri Bakanı, bozduğu ikili ilişkileri düzeltmek yerine içerde ve dışarda hala provokasyon peşinde, gerilim peşinde, kavga peşinde. Antalya’yı kısır hesaplara kurban ediyor” dedi.

Budak'ın paylaştığı Kültür ve Turizm Bakanlığı ocak-şubat 2017 yabancı turist verileri şöyle: