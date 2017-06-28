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CHP'li Budak: Planlı provokasyonlara da gelmeyeceğiz

"Adalet Yürüyüşü'ne büyük bir ilgi ve destek var"

28 Haziran 2017 22:57

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, Adalet Yürüyüşü'ne yönelik AKP Genel Başkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ın sözlerinin kabul edilemez olduğunu belirterek, “Onbinler herkes için adalet, herkes için özgürlük talebiyle yürüyor. Kavganın, şiddetin, gerilimin tarafı olmadık, olmayacağız. Planlı provokasyonlara da gelmeyeceğiz” dedi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Adalet Yürüyüşü'nde 14 güne amacına uygun ve başarılı şekilde gelindiğini belirtti.

Geçilen güzergahlarda münferit olaylar dışında büyük bir sevgi ve ilgi ile karşılandıklarını kaydeden Budak, “Adalet Yürüyüşü'nün amacı adalet ve demokrasidir. Herkes için ifade ve inanç özgürlüğüdür. Bu özgürlüğün çerçevesi de anayasa ve kanunlarla belirlenmiştir. Biz bu çerçevede kalarak, İstanbul'a kadar yürüyüşümüzü sürdüreceğiz” dedi.

Budak, şöyle devam etti:

“Adalet Yürüyüşü'ne büyük bir ilgi ve destek var. Düzce'de de sevgi ve ilgiyle karşılandık. Münferit tepkiler olabilir. Dün yaşanan provokasyon amaçlı planlı ve çirkin eylemin, arkasındaki karanlık yüzleri tahmin etmek güç değil. Burada önemli olan ülkeyi yönetenlerin, AKP Genel Başkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın tutumudur. Herkesin can ve mal güvenliğini sağlamakla görevli olanların, anayasal haklarını kullanan insanları, yandaş medya üzerinden sabah akşam hedef göstermesi kabul edilemez. Vatandaşlarımız hukuk içinde kalarak, barışçıl şekilde adalet için yürüyor. Kan ter içinde yürüyen insanlara haksız şekilde dil uzatmak vicdansızlıktır. Kavganın, şiddetin, gerilimin tarafı olmadık, olmayacağız. Planlı provokasyonlara da gelmeyeceğiz. İstanbul'a kadar kararlılıkla yürüyeceğiz. Maltepe bir son değil başlangıç. Türkiye'de herkes kendisini güvende hissedinceye, adalet ve demokrasi egemen oluncaya kadar mücadele sürecek.”

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