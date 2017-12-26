CHP'li Bozkurt, felsefe öğretmeninin paylaşımlarını TBMM gündemine taşıdı

KONYA, (DHA)- CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt, Selçuklu ilçesinde bulunan Ayşe Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde felsefe öğretmeni Ercan Harmancı’nın sosyal medya hesabından paylaştığı mesajları TBMM gündemine taşıdı.

Konya\'nın Selçuklu ilçesinde Ayşe Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi\'nde felsefe öğretmeni Ercan Harmancı, sosyal medya hesabından, \'Ya benim çok sapık duygularım var ya da şeytan onlara uğramıyor. Bir genç kızın vücut hatlarını gördükten sonra şeytan size üflemiyorsa ya erkekliğinizi ya da imanınızı kaybetmişsiniz demektir\', \'Kız öğrencilerin giydiği eşofman onları çıplak yapar\' paylaşımlarında bulundu. Bu paylaşımlar, büyük tepki görürken, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü de soruşturma başlattı.

CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt da felsefe öğretmeninin paylaşımlarını soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. Ercan Harmancı\'nın meslekten men edilmesinin düşünülüp düşünülmediğini soran CHP’li Bozkurt, \"Çok okumak, ne okuduğunu bilmemek tedavisi olmayan bir hastalıktır!\" gibi açıklamalarda bulunan, eğitimin milli olmasından duyduğu rahatsızlığı ifade eden, Atatürk’ü de hedef alan mesajlar paylaşan kişinin öğretmen sıfatı taşıdığını belirterek, şöyle dedi:

\"Bunun yanı sıra, akıl yürütme becerilerinin gelişiminin en önemli unsurlarından olan, sorgulamayı ve eleştirel bakış açısının sağlayan felsefe gibi önemli bir dersin öğretmeni olan Ercan Harmancı’nın, böylesi sapkın ve genel ahlaka kati suretle uygun olmayan düşüncelerle eğitimcilik yapması, sadece Konya’da değil ülke kamuoyunda da büyük ve haklı tepkilere neden oldu.\"



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