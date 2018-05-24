CHP'li Böke'den ‘OHAL devalüasyonu'ndan çıkış için 6 öneri

Türk Lirası’ndaki değer kaybıyla ilgili bir açıklama yayınlayan CHP Parti Meclisi Üyesi ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından TL’nin yüzde 60 değer kaybettiğini belirerek, bu durumu “OHAL devalüasyonu” olarak nitelendirdi.

TL’nin her yüzde 10’luk değer kaybında enflasyonun 1,5 puan arttığını, 2018’deki TL değer kaybının artan üretim maliyetleri ve zamlar yoluyla vatandaşın cebine ilk yansımasının en az dört puanlık bir enflasyon artışı olacağını kaydeden CHP’nin eski Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcı Böke, acilen emek ve mülkiyet haklarının güvencede olduğunun teminatını verecek, siyasi önceliklerle değil iktisadi rasyonel ile hareket edildiğini göstererek, spekülasyonlara son verecek adımların atılmasına ihtiyaç olduğunu ifade etti.

"Varlık Fonu uygulamasına son verilmeli"

Türkiye’nin geleceğini belirleyecek 24 Haziran seçimlerini “fırsat” olarak değerlendiren Böke “Ekonominin işleyişine hakim, halkla, üreticiyle, piyasalarla kavga eden değil, halk için reform yapacak bir irade iktidara yansıtılmalıdır” çağrısında bulundu ve önerilerini şöyle sıraladı:

1. OHAL kalkmalıdır.

2. Varlık Fonu uygulamasına son verilmeli; Hazine, kaynaklarını paraleli için değil, halk için kullanacak güce kavuşturulmalıdır.

3. Kamu İhale Kanunu’nu delik deşik ederek, kamu kaynaklarını heba eden anlayışa son verecek yasal düzenlemeler hızla yapılmalıdır.

4. Güven artırıcı söylemler artırılırken, “bu bir ekonomik komplodur, ekonomik saldırıdır” söylemlerinden vazgeçilmelidir.

5. Ekonominin rasyonel işleyişinin sağlanacağı, mülkiyet haklarının korunacağı teyit edilmelidir.

6. Para politikası sadeleştirilmeli, tek faiz politikasına geçilmeli ve para politikası işlevselliğini kazanmalıdır.