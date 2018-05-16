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CHP'li Böke'den Mehmet Şimşek'e: Sizin de hükümetin değişeceğini düşünmeniz güzel

Başbakan Yardımcısı Şimşek "Seçimlerden sora Ekonomi politikalarında iyileşme olması çok muhtemel" açıklamasında buldu

16 Mayıs 2018 22:29

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Twitter'da  "Seçimlerden sora Ekonomi politikalarında iyileşme olması çok muhtemel" açıklamasında bulundu. Şimşek' yine Twitter'da cevap veren CHP PM Üyesi ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke "Sizin de hükümetin büyük ihtimalle değişeceğini ve CHP'nin Merkez Bankası'nın yapısal reformlar yapmasına izin vereceğini düşünmeniz güzel" dedi.

Bloomberg News'un Türkiye Büro Şefi Benjamin Harvey'in paylaştığı bir habere yanıt veren Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Umuyorum ki, politik pragmatizmin nihayetinde egemen olacağına inanıyorum. Kural tabanlı piyasa ekonomisi, ileriye dönük tek uygulanabilir seçenektir. Bu nedenle, sağlam ve ihtiyatlı bir politika çerçevesine bağlı kalmaya devam ediyoruz. Seçimlerden sora Ekonomi politikalarında iyileşme olması çok muhtemel" değerlendirmesinde bulundu.

CHP'li Böke, Başbakan Yardımcısı Şimşek'in tweetini retweetleyerek "Sizin de hükümetin büyük ihtimalle değişeceğini ve CHP'nin Merkez Bankası'nın yapısal reformlar yapmasına izin vereceğini düşünmeniz güzel" dedi.

 

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