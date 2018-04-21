CHP'li Böke ve Cihaner, Kılıçdaroğlu ile görüştü: Cumhurbaşkanlığı adayı sol değerlerini benimsemiş olmalı

CHP milletvekilleri Selin Sayek Böke ve İlhan Cihaner, 'Gelecek İçin Biz' ile bir grup milletvekili adına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Görüşmede cumhurbaşkanı adayının evrensel sol değerleri, cumhuriyet değerlerini benimsemiş sol bir aday olması istendi.

Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu erken seçim kararın alınmasıyla birlikte ittifak ve Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili parti içinde de görüş alışverişini sürdürüyor.

"Son Kurultay’da genel başkan adayı olan Muharrem İnce’yi kabul eden Kılıçdaroğlu, dün gerçekleşen bu görüşmeden sonra CHP milletvekilleri Selin Sayek Böke ve İlhan Cihaner ile de bir araya geldi.

Yaklaşık yarım saat süren görüşme “Gelecek İçin Biz” ve bir grup milletvekili adına yapıldı. Görüşmede Böke ve Cihaner’in beklentileriyle ilgili daha önce yayınladıkları manifestoya da gönderme yapan şu değerlendirmeleri ilettikleri öğrenildi:

Türkiye’yi sağ siyasetin değerleriyle okuyan değil, sosyal demokrasinin ilkeleri ışığında, sınıf temelli, emekten yana, kendi ideolojik çizgisi ve toplum talebi konusunda net bir sol siyaset gerek. OHAL’in kurduğu rejimin kaldırıp demokratik cumhuriyetin kurulması gerek. Bu süreç de sınıf temelli, sol bir muhalefetle aşılır.

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Saray Cumhuriyeti yıkılacak ama yeni sürecin kim tarafından nasıl kurulacağı da en az bunun kadar önemli. Cumhurbaşkanı adayı mutlaka evrensel sol değerleri, Atatürkçü, Cumhuriyet değerlerini benimsemiş sol bir aday olmalı. Önemli olan adayın CHP içinden olması değil, bu değerleri temsil edecek biri olması.

Erken seçim kararı sonrası boykot tartışmasının zamanı, zemini kalmadı. Sandığa yüksek katılım için hemen seferberlik ilan edelim.

Asıl gündem Saray rejiminin yıkılması olmalı. Fikir ayrılıklarına karşın tüm gücümüzle başta CHP olmak üzere diğer tüm Hayır bileşenleri ve sivil toplumun topyekun mücadele etmesi gerek. Biz de sonuna kadar bu mücadelenin içinde olacağız."