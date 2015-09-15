CHP’li Böke: İşsizlik rakamları, ekonomideki kötü yönetim tokat gibi yüzümüze çarpıyor

CHP Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısının 2 milyon 880 bin kişiye yükseldiğini belirterek, “İşsizlik rakamları, ekonomideki kötü yönetimi tokat gibi yüzümüze çarpıyor. Türkiye kötü yönetiliyor” dedi.

TÜİK tarafından açıklanan işsizlik rakamlarını değerlendiren Böke, işsizlik oranının yüzde 9,6 seviyesinde gerçekleştiğine işaret ederek bunun geçen yılın aynı dönemine göre 226 bin kişi artarak 2 milyon 880 bin kişinin işsiz olduğu anlamına geldiğini söyledi. Bu rakamların devletin resmi rakamları olduğunu, gerçek sayının bu rakamın çok üstünde olduğunu ifade eden Böke, “Bu rakamlar bile bize her gün evde, işyerinde, sokakta yaşadığımız ve yüzümüze bir tokat gibi çarpan gerçeği bir kez daha söylüyor: Türk ekonomisi kötü yönetiliyor, işsizlik artıyor. Türkiye'de yatırımlar düştü, üretim yok. İşsizlik, bu sürecin doğal sonucudur” diye konuştu.

'Gençlerimizde işsizlik artışı daha belirgin'

İşsizlik oranları içinde en çarpıcı olanın genç işsizliğin artması olduğuna dikkat çeken Böke, 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranının yüzde 17,7 olurken, 15-64 yaş grubunda bu oranın yüzde 9,7 olarak gerçekleştiğini bildirdi. “Gençlerimizde işsizlik artışı daha belirgin” diyen Böke, genç çalışanların önemli bir kısmının da niteliksiz işlerde çalışmak zorunda kaldığını kaydederek şöyle devam etti:

“Herhangi bir işte çalışmayan, eğitimde veya stajda olmayan genç sayısında da OECD ülkeleri arasında birinciyiz. Ülkemizin kalkınmasında motor gücü olması gereken gençlerimiz bugün ne yazık ki önemli sıkıntılar yaşıyor. Böyle bir ortamda gelecek için umudumuz olan gençlerimiz yarınlara dair umutlarını kaybediyor, endişeleri artıyor. İşsizlik gençlerimizin yeteneklerini, enerjisini ve potansiyelini çürütüyor, umutsuzluğu ve suç ortamını besliyor. Geleceğe güvenle bakmak, üretime katılmak ve mali bağımsızlığını elde ederek yaşamlarını kurmak isteyen gençlerin önünü açacak önlemlerin acilen alınması gerekiyor.”

'Üniversite mezunu 4 gençten 1'i işsiz'

Üniversite mezunlarındaki işsizlik rakamının ise yüzde 27,6 olduğunu vurgulayan Böke, “Bu korkunç bir rakam. Bu, üniversite mezunlarından 4 kişiden 1’inin işsiz olduğu anlamına geliyor. Bizim, üretim yapımızı katma değeri yüksek üretime dönüştürecek adamları ilk günden atarak üniversite mezunlarımızın işe atılmasını sağlayacak projelerimiz hazır” dedi.

İşsizliğin çözümü için Türkiye'nin yapısal reformlarını yaparak, katma değeri yüksek üretimi ve sürdürülebilir büyümeyi sağlaması gerektiğinin altını çizen Böke, “Her şeyden önce yatırımın ortamının tekrar oluşturulabilmesi öncelikle kendi halkına güven veren, iç barışı sağlayan, güvenlik ve terör psikolojisini ülkenin birinci önceliği olmaktan çıkaran kadroların iş başına gelmesi gerekiyor” dedi. Böke, CHP olarak, tüm taraflarla görüşerek hazırladıkları kısa orta ve uzun vadeli projeleriyle, bu projeleri hemen yarın hayata geçirilebilecek uzman kadrolarıyla göreve hazır olduğunu da sözlerine ekledi