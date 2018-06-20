CHP'li Böke: Azarlamakla kavga etmekle faiz düşürülmez

CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, hükümetin faiz politikasını eleştirerek, “Faizler, faizi azarlayarak, faizle kavga ederek düşürülemez. Belirsizliği, siyasi riski ortadan kaldırmak gerekiyor. Bu iktidarın kendisi siyasi risk olduğu için istikrar getirmesi mümkün değil. Faizler OHAL döneminde neredeyse iki katı artmış durumda” dedi.

Söcü'de yer alan habere göre, Böke, iktidarın 24 Haziran seçimlerini kazanıp yeniden hükümet kurması halinde, Türkiye'yi ciddi bir krizin, Uluslararası Para Fonu (IMF) kapısının beklediğini savundu. Böke, “Sahada gördüğümüz dinamik, gerçekten sandığa yansır ve bugünkü muhalefet gücü iktidara taşınırsa, o zaman Türkiye'de bu krizin olması gerekmiyor. Yani krize engel olmamız mümkün. Bugün ekonomi faiz, kur, enflasyon üçgenine sıkıştık. Normalde faiz, kur, enflasyon sonuçtur. Kur ve faizde olan gelişmeler, aslında ekonominin reel tarafında, üretime dair tarafında olup bitenlerin bir sonucu olarak ortaya çıkıyor” diye konuştu.

Artan faiz lirayı etkilemedi

Normal bir ekonomide faizler arttığı zaman o ülkenin parasının değer kazanması gerektiğini, fakat Türkiye'de faizler arttığı halde Türk parasının değer kaybettiğini vurgulayan Böke, “Demek ki bir şeyler normal gitmiyor. Bugün biz hem kurun, hem de faizin arttığına şahit oluyoruz. Bir şeyler iyi ve normal gitmiyor. Normal gitmemesinin nedeni de belirsizliktir, güvenin ortadan kalkmasıdır, öngörülebilirliğin ortadan kalkmasıdır” diye konuştu.

Türkiye'de neyin güveni bozduğunu soran Selin Sayek Böke, şöyle devam etti:

“Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Londra'ya yaptığı seyahatte bu güven kaybı çok belirginleşti. Erdoğan bütün dünyaya şunu duyurdu: Biz öyle bir sistem kurduk ki; ‘Bugün de kurumları ben yönetiyordum, tek başıma karar veriyordum. Bundan sonra da yine ben seçilirsem sadece ben karar vereceğim. Merkez Bankası bağımsızlığı da neymiş' dedi. Biz bunu biliyoruz, ama bunu dünyaya da duyurmuş olması, bundan sonra bunu daha da keskinleştireceğini itiraf etmiş olması, Türkiye'nin kurallı ve kurumlarla işleyen bir piyasa düzeninden tamamen uzaklaştığının itirafı anlamına geliyor.”

‘Her 1 kuruşluk kayıp 4 miyarlık zarar'

AKP iktidarının ‘İstikrar sürsün Türkiye büyüsün' sloganının, içi boş bir slogan olduğunu ileri süren CHP'li Selin Sayek Böke, bunu bir siyasi parti karşıtlığı üzerinden söylemediğini, veriler ile konuştuğunu belirtti. Böke, “Türk Lirası değer kaybettiğinde 81 milyon kaybediyor. İstikrarsızlık buradan doğuyor. Türk Lirası'nın her 1 kuruşluk değer kaybı, 12 ayda ödememiz gereken kısa vadeli 186 milyar liralık borcun daha pahalı hale gelmesi demek. Her 1 kuruş değer kaybı 4 milyar lira zarar. Türk Lirası OHAL süresince 1 lira 62 kuruş değer kaybetmiş” dedi.