CHP'li Bingöl: Atlet sorunuyla uğraşmak, Türkiye'nin sorunlarını çözmüyor

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Bekilli ilçesinde düzenlenen 16\'ncı Kültür Sanat ve Üzüm Festivali\'ne katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, \"Atletle uğraşmak, Türkiye\'nin sorunlarını çözmüyor. Ne yaparlarsa yapsınlar, biz bunlarla değil, memleketimizin sorunlarıyla meşgulüz\" dedi.

Bu yıl 16\'ncısı düzenlenen Kültür Sanat ve Üzüm Festivali, bugün saat 18.00\'da, kortej yürüyüşüyle başladı. 24-27 Ağustos tarihleri arasında yapılacak festivalin açılışına, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, CHP Denizli İl Başkanı Teoman Sancar, Bekilli Belediye Başkanı Mustafa Başkafa ile çevre ilçelerin CHP\'li belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi\'nin Kadın Mehteran Takımı, kortej yürüyüşünde en önde yer alarak marşlar çaldı. Adalet Caddesi\'nden başlayan yürüyüş ilçe merkezinde sona erdi.

\"ADALET ARAMAYA DEVAM EDECEĞİZ\"

İlçeye gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, düzenlenen festivalin ilçenin tanıtımı için önemli olduğunu söyledi. Hafta sonu Çanakkale\'nin Eceabat ilçesinde 4 günlük Adalet Kurultayı düzenleneceğini belirten Bingöl, 8 ana başlık altında 76 çalıştay gerçekleştirileceğini ve bu kadar yoğun bir adalet etkinliğinin dünyada ilk olacağını ifade etti. Türkiye\'deki en temel sorunun adalet sorunu olduğunu belirten Bingöl, \"Dağlarda, taşlarda, yollarda adalet aramaya devam edeceğiz. Ta ki Türkiye\'nin birlikteliğini kardeşliğini ve barışı tesis edinceye kadar. Ülkede huzuru tesis edinceye kadar bu etkinlikleri düzenleyeceğiz. Etkinliklerimizin esas sahibi 80 milyon vatandaşımız olacak. Çünkü biz onlar için yollara düşüyoruz\" dedi.

ATLET POLEMİĞİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında başlayan atlet polemiği hakkında da açıklamalarda bulunan Bingöl, \"Türkiye\'nin çok ciddi işsizlik sorunları var. Ülkemizde gençlerin işsizlik oranı yüzde 20\'nin üzerinde. Ekonomik parametrelerin hepsi bozulmuş. Ortada böyle sorunlar varken, gündemi değiştirerek asıl sorunlarını bir kenara bırakmak adına böyle sığ tartışmaların içine çekilmeye çalışılıyoruz. Vatandaşın atletini hor görme, gün gelir o vatandaş gereken cevabı verir. Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu\'nun o fotoğrafı son derece samimi bir fotoğraftır. Saray sofralarında değil sayın Genel Başkanımız. 40 derece sıcakta yürüdükten sonra, mütevazi bir sofrada bir vatandaş olarak yoğurt kaşıklarken çekilmiş bir fotoğraf. O sofra, o atlet niye birilerini rahatsız etti, cevabını milletimizin takdirine bırakıyorum. Atletle uğraşmak, Türkiye\'nin sorunlarını çözmüyor. Ne yaparlarsa yapsınlar,biz bunlarla değil, memleketimizin sorunlarıyla meşgulüz\" dedi.

\"MEMUR ZAMLARIYLA EKONOMİNİN NE DURUMDA OLDUĞUNU GÖRDÜK\"

CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır ise, Türkiye\'nin çok temel sorunları olduğunu belirterek, üzüm yetiştiricilerinin neredeyse yok olma sürecinde olduklarını söyledi. Sındır sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Tarım sektöründe çiftçimiz ve sektörde yer alan bütün unsurlar yok olma sürecinde. Son yapılan memur zamlarıyla ekonominin ne durumda olduğunu gördük. Adalet kelimesine hala alışamamış olanlar, adaleti atletle karıştırır hale gelmişler. Ülkemizdeki ciddi adalet sorununu önümüzdeki kurultayda masaya yatıracağız. Ve çözüm için gereken her şeyi yapacağız.\"

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