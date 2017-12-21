CHP'li Bilgehan: İnönü, kutsal emanetleri Niğde'ye götürüp camilerde sakladı

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA) -CHP Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan, dedesi İsmet İnönü\'nün 2\'nci Dünya Savaşı sırasında Topkapı Sarayı\'nda saklanan kutsal emanetleri, korumak için gizlice Niğde\'ye götürdüğünü belirterek, \"İşte camiler ahır yapıldı diyenlere tarihten gelen bir cevap\" dedi.

İsmet İnönü\'nün torunu CHP Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan, Edirne\'de \'İsmet İnönü ve Lozan\' konulu konferans verdi. Dedesinin bilinmeyen yönlerini anlatan Bilgehan, İnönü\'nün Türkiye Cumhuriyeti\'nin tapusu olan Lozan Barış Antlaşması\'nı Edirne milletvekili sıfatıyla imzaladığını söyleyerek, \"Bugün gündemde Kudüs var, Suriye var, Filistin var. Bugünden konuşmak kolay tabi. Aynı zamanda Osmanlı zabitleri olarak o dönemde de, o son kalan topakları savunmak için mücadele ediyorlar. Kudüs\'te savaşanların arasında Fahrettin Paşa da var. Filistin\'i ve Kudüs\'ü korumaya çalışan kahraman Fahrettin Paşa. O\'nun yanında Mustafa Kemal ve İsmet Paşa da var. Onlar mücadelelerinin son gayretine geldikten sonra istemeye istemeye o toprakları kaybettiler\" diye konuştu.

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed\'in, Fahreddin Paşa ile ilgili söylediklerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın tepkisini doğru bulduğunu belirten Bilgehan, \"Sayın Cumhurbaşkanı Fahrettin Paşa\'yı anlattı, ama orada açıklayamadığı bir cümle söyledi. Onu açıklamak İnönü\'nün torunu olarak bana düşüyor. Çok önemli tarihi bir olay\" şeklinde konuştu.

Emanetlerin korunması amacıyla gizlice Niğde\'ye götürüldüğünü anlatan Bilgehan, şunları söyledi:

\"İşte bugünleri yaşayan İsmet Paşa, yine o Kurtuluş Savaşı dönemindeki kabusu görmemek, o acıları bir kez daha milletine yaşatmamak için Türkiye\'nin 2\'nci Dünya Savaşı\'na girmesini istemiyordu. Ama o kadar büyük bir tehlike çemberindeydi ki Türkiye. Türkiye\'nin Bulgar sınırı üzerinden bir hava saldırısına uğraması mümkün. İşte o dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, ilk kurtarılacak değerler olarak Fahrettin Paşa\'nın getirdiği, Topkapı Sarayı\'nda saklanan kutsal emanetler başta olmak üzere 381 koliyi 48 vagona yüklenerek Topkapı Müze Müdürü ve ailesi ile 30 kişilik bir ekiple, çok gizli bir harekatla o emanetleri Niğde\'ye götürüyor. Ve Niğde\'deki 3 camiye o eserleri yerleştiriyorlar. O eserleri hem içten, hem de dıştan gelebilecek tehlikelere karşı korumak için İnönü o camilerin önüne askerleri koyuyor. İbadet yapılmasın, camiler kapatılsın diye değil, o kutsal emanetleri korumak için. İşte camiler ahır yapıldı diyenlere tarihten gelen bir cevap. Orada 4 yıl kalınıyor. Onun için o camilerin önünde geçenler, orada ne olduklarını bilmedikleri için caminin kapatıldığını düşünüyor, ama bu nasıl bir devlet ciddiyetidir ve gizli kahramanlıktır ki, bu konuda daha yeni gündeme geliyor.\"

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 2018 yılındaki Kurtuluş Resepsiyonu\'nda Ayşe Gülsün Bilgehan\'a Edirne\'nin fahri hemşerilik beratını vereceğini söyledi.

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