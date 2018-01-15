CHP'li Biçer'den eski Bakan Bayraktar'a: 65 milyon tane cami yaptırsanız da…

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, bakanlık yaptığı dönemde kendisinden kanser ilaçlarının temini için yardım istemesinin ardından cebine para sıkıştırdığı Dilek Özçelik’in hayatını kaybetmesinin ardından, birkaç gün önce 65 milyar lira maaliyetli cami yaptığını açıklayan eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’a tepki gösterdi.

Kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Biçer, Dün övünüyordu Erdoğan Bayraktar 'yaptıracağım cami 30 değil 65 milyona mal olacak' diye. 65 milyon tane cami de yaptırsanız; yediğiniz haram ve Dilek Özçelik’in ahıyla yeriniz cehennem olacak. Ama and olsun bu dünyayı da pas geçmeyeceğiz. Yargılanacak, hesap vereceksiniz” ifadelerini kullandı.