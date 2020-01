CHP'li Biçer, AKP'li Kuzu'ya 'Türkçe seti' gönderdi

CHP Manisa Milletvekili Dr. Tur Yıldız Biçer, daha önce attığı tweetteki yazım hatalarını eleştirdiği AKP İstanbul Milletvekili ve MKYK üyesi Prof. Burhan Kuzu'ya 'Türkçe seti' gönderdi.

CHP'li Biçer, Kuzu'nun “Suudi Arabistan'da Kral Selman yiyenini değilde oğlunu Veliaht atadı.Petrolsayasinde kimse Suudu Demokrasi Yok diye suçlamıyor.Ah petrol ah" dediği tweetindeki 7 hatayı ekran görüntüsü üzerinden işaretleyip düzelterek, "Epi topu 140 karakter yazacaksın, yazamıyorsun; unvanın profesör!" notuyla paylaşmıştı.

Biçer, son olarak AKP İstanbul Milletvekili Prof. Burhan Kuzu'ya Türk Dil Kurumu'nun Türkçe Sözlük, İmla Kılavuzu ile Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü'nden oluşan Türkçe setini gönderdi.

"Türkçe öğrenditen sonra anayasa hukukunu da öğrenecek"

Evrensel'in haberine göre, Biçer, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Burhan Kuzu tipik bir AKP'li! Vasat bilgi ve iktidar kibri ile herkese saldırıp her şeyi ben biliyorum edasıyla her gün birilerine saldırıyor. Twitter'daki bu atışmada ona bunu anlatmaya çalıştım, liyakat ve ehliyet sahibi değil. Ne dil ve üslup ne de anayasa konusunda ehil değil; dahası eksiğini kabul de etmeyen vasat bir AKP'li portresi. Kuzu ve onun gibi olanlar, önce dillerini sonra üsluplarını düzeltmeli ve sonra da ahkâm kestiği konulardaki eksikliklerini gidererek karşı argümanları doğru öğrenmeliler. Türkçe konusunda olduğu gibi Kuzu'nun anayasa bilgisinde de ciddi sorunlar, eksiklikler var. Ama o iktidar kibri ve cahil cesareti ile her şeyi patavatsızca konuşma güdüsüne sahip.

"Bir dahakine..."

"Bunu da düzeltmek için kendisine bu Türkçe setinden sonra KHK ile mesleklerinden ihraç edilen Türkiye'nin ve dünyanın saygın anayasa hocalarından İbrahim Kaboğlu'nun 15 Temmuz Anayasası kitabını, yine onun derlediği Türkiye'nin Anayasa Gündemi adlı kitabı ile KHK ile ihraç edilen Murat Sevinç hocamızın ‘Kuruluşunun İhmal Edilmiş İstisnası ve Anayasa Yazıları’ adlı kitaplarını ve Kemal Gözler hocamızın ‘Elveda Anayasa’ adlı kitaplarını göndereceğim. Umarım biraz bilgi sahibi, fikir sahibi olur. Türkçe öğrendikten sonra anayasa hukukunu da öğrenecek."