CHP’li Berberoğlu: Erdoğan, Gazze seferi için izin alınmamasından şikayetçiyse niye 6 yıl boyunca saklandı?

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, Mavi Marmara gemisiyle ilgili soru işaretlerini TBMM gündemine taşıdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Gazze’ye giderken dönemin başbakanından izin mi aldınız” sözleri ile Mavi Marmara gemisinin Gazze seferinin dönemin başbakan ve hükümetinin izni dışında olduğu iddiasına dikkat çeken Berberoğlu, 22 Haziran 2010 tarihli Ulaştırma Bakanlığı adına medyaya iletilen bilgi notunda Gazze seferinin adım adım hükümetin bilgisi çerçevesinde hazırlandığını gösterdiğini söyledi. Berberoğlu, Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle verdiği önergede, “Dönemin Başbakanı ve hükümet Gazze seferi için izin alınmamasından bu kadar şikâyetçi ise neden bu görüş 6 yıl boyunca sır gibi saklandı, aksi yönde mesaj ve görüntüler verildi” diye sordu.

Berberoğlu’nun TBMM Başkanlığına verdiği soru önergesi şöyle:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın 29 Haziran 2016 tarihli sözleri ile Mavi Marmara gemisinin Gazze seferinin dönemin başbakan ve hükümetinin izni dışında olduğu iddiası gündeme taşınmıştır. Hâlbuki Ulaştırma Bakanlığı adına 22 Haziran 2010 günü medyaya iletilen bilgi notundan Gazze seferinin adım adım hükümetin bilgisi çerçevesinde hazırlandığı anlaşılmıştır.

-Mavi Marmara gemisinin denize elverişli olmadığı Denizcilik Müsteşarlığı yazışmaları ile belgelenmiş olmasına rağmen bayrak değişikliğinin ertesi günü nasıl olup da İstanbul Limanı'ndan hareketine izin verildi?

-Gazete ve TV'ler günler boyu Mavi Marmara'nın Gazze'ye gideceğini ilan ederken geminin 'Lübnan'a gidiyoruz" beyanına hakikaten inanıldı mı?

-Dönemin Başbakanı, "Gazze'ye yardımı Türk donanması eşliğinde yollayacağım açıklamaları ortada iken, Mavi Marmara neden uluslararası sularda korumasız bırakıldı?

-Dönemin Başbakanı ve hükümet Gazze seferi için izin alınmamasından bu kadar şikâyetçi ise neden bu görüş 6 yıl boyunca sır gibi saklandı, aksi yönde mesaj ve görüntüler verildi.

-Sonuç olarak, Mavi Marmara'nın 560 yolcusu sorumsuzca bilerek ölüme mi yollandı?