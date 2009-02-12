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CHP'li belediyeye 'Fare kapanı' operasyonu

Alaçatı'daki operasyonda Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Dalgıç'ın da aralarında olduğu 60 kişi gözaltına alındı.

12 Şubat 2009 02:00

İzmir'in Çeşme İlçesi'ne bağlı Alaçatı Belediyesi'ne yönelik olarak yapılan operasyonda aralarında Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Dalgıç, meclis üyeleri ve bürokratların da bulunduğu 60 kişi gözaltına alındı.


İZMİR'in Çeşme İlçesi'ne bağlı Alaçatı Belediyesi'ne yönelik olarak yapılan operasyonda aralarında Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Dalgıç, meclis üyeleri ve bürokratların da bulunduğu 60 kişi gözaltına alındı.

Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Murat Gök'ün talimatıyla harekete geçen jandarma, Alaçatı Belediyesi'ne yönelik olarak ‘İhaleye fesat karıştırmak, rüşvet almak, tehdit, çıkar amaçlı suç örgütü kurmak' iddiaları üzerine operasyon yaptı. ‘Fare Kapanı’ adı verilen, 300 jandarmanın katıldığı operasyonda eş zamanlı olarak yapılan baskınlarda, aralarında Alaçatı Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç ile meclis üyeleri, bürokratlar ve otel sahiplerinin de yer alıdğı 60 kişi gözaltına alındı. Operasyonda silah da ele geçirildiği, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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