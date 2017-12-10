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CHP'li belediyelere 'özel teftiş' başlatıldı

Müfettişlerin hazırlayacağı rapor doğrultusunda, belediye başkanlarının görevden alınıp alınmamasına karar verilecek

10 Aralık 2017 10:33

İçişleri Bakanlığı’nın CHP’li Muğla Büyükşehir Belediyesi ile CHP’li Beşiktaş ve Şişli belediyelerinde görevden almaya dönük ‘özel teftiş’ başlattığı öğrenildi.

Bu kapsamda Mülkiye Teftiş Kurulu’ndan ikişer müfettiş görevlendirildi. Müfettişlerin hazırlayacağı rapor doğrultusunda, belediye başkanlarının görevden alınıp alınmamasına karar verilecek. Ayrıca CHP’li Beşiktaş, Şişli, Maltepe belediyelerinin de aralarında bulunduğu altısı CHP’li ikisi AKP'li sekiz belediye ile ilgili de mülkiye müfettişlerinin hazırlayacağı rapor doğrultusunda ‘özel teftiş’ başlatılıp başlatılamayacağına karar verilecek. 

6 AKP'li istifa ettirilmişti

İçişleri Bakanlığı daha önce 93’ü PKK, sekizi de FETÖ soruşturması kapsamında 101 belediye başkanını görevden almıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘metal yorgunluğu’ sözlerinin ardından da altı belediye başkanı istifa etmişti. 

 

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