CHP'li belediyeler, cemevlerinin tüm masraflarını karşılayacak

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 230 belediyesi, meclislerde alınacak kararlarla cemevlerini ibadethane olarak kabul edecek. Böylece cemevlerinin tüm masrafları belediye tarafından karşılanacak.

Taraf'ta yer alan habere göre, CHP’li belediyelerin olmadığı yerlerde meclis üyeleri teklif yapacak.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP'li belediyelerin şubat ayında yapılacak ilk meclis toplantılarında cemevlerinin ibadethane olarak kabul edilmesi için gerekli çalışmaları başlatacaklarını söyledi. Ağbaba, cemevlerinin ihtiyaçlarının da belediyeler tarafından karşılanacağını dile getirdi.

Devletin atması gereken bir adımı yerel yönetimlerle atmaya karar verdiklerini açıklayan Ağbaba, "Belediyelerimiz, önümüzdeki Şubat ayında yapılacak ilk meclis toplantılarında cemevlerinin ibadethane olarak kabul edilmesi için gerekli çalışmaları başlatacaklar. Çünkü CHP'li belediyeler, her türlü dini inanca saygılı ve eşit yurttaşlığa inanan laik ve demokratik yapılardır. Çünkü CHP'li belediyeler cami, kilise, havra, cemevi gibi inanç merkezlerinin kent halkının yüzlerini ağartacak ve gurur duyacağı mekanlar olması için çalışır" şeklinde konuştu.