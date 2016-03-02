CHP’li belediyeler billboardlarını LGBT örgütüne açtı

İstanbul Kadıköy ve Şişli belediyeleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla billboardlarını kadın ve LGBTİ sivil toplum kuruluşlarına açtı.

Kaos GL’nin haberine göre, Lambdaistanbul LGBTİ Dayanışma Derneği’nin hazırladığı, “Lezbiyenim, biseksüelim, transım, interseksim: Okulda, işte mecliste her yerdeyim!” yazılı billboardlar her iki ilçenin de sokaklarını gökkuşağına boyadı.

Şişli Belediyesi geçtiğimiz yıl 20 Kasım Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Günü dolayısıyla ilçe sokaklarını transfobik nefrete karşı afişlerle donatmıştı.

Belediyenin afişlerinde transfobik nefret cinayeti haberlerinden kesitler ve “Şişli Belediyesi olarak transları öldüren nefretin durması için çalışıyoruz. Nefrete karşı hayatı savunuyoruz” ifadeleri yer alıyordu.



“Bilboardlar kaldırılsın”



change.org’ta Şeyma Kaya adıyla başlatılan imza kampanyasıyla billboardların kaldırılması talep edildi.

Kampanyanın metni şöyle:

Bugün Sahrayıcedit mezarlığının alt başına asılan bu billboard’un kaldırılması için Kadıköy Belediyesine tepkini gösterecek BİR İMZA DA SEN OL.

Not: Yazım hataları kampanya metnini hazırlayan kişiye aittir.