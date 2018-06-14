T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP'li belediyeler 24 Haziran'da 'plajları kapatacak': Oy verme zamanı

Afiş belediyenin sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı

14 Haziran 2018 13:49

Türkiye’nin gözde tatil merkezlerinin CHP’li belediyeleri vatandaşların 24 Haziran'daki baskın seçimde, tatilde değil sandık başında olması kampanya başlattı.

Diken'in derlediği habere göre CHP’li Marmaris Belediyesi , “Haydi artık herkes evine. Değerli Marmaris dostları, sevgili konuklarımız, tatiliniz için cennet Marmaris’i tercih etmenizden dolayı onur duyuyoruz. Yine gelin, her zaman gelin. Ancak geleceğimiz için, demokrasimiz için lütfen 24 Haziran’da sağ salim evlerinizde olun, oylarınızı kullanın” yazılı afişler hazırlayıp ilçedeki panolara astı.

Afiş belediyenin sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.

Datça Belediyesi ise hazırladığı afişte “Dikkat! 24 Haziran’da bütün plajlarımızda bakım var! Ama 25’inde herkesi bekleriz:) İyisi mi siz bu yıl oyunuzu yerinizde kullanıp öyle gelin Datça’mıza, biz en güzel anılarla geri dönmeniz için buradayız”dedi.

Bodrum Belediyesi hazırladığı afişte “24 Haziran’da Bodrum’da boy vermeyin sandıkta boy verin” diye yazdı.

Edremit Belediyesi’nin hazırladığı afişteki başlığı ise “KAPALIYIZ” oldu.

Belediyeler Twitter’de afişleri birbirlerine atıf1ta bulunarak paylaştı. Çok sayıda belediye de mesajları paylaştı ya da retweet etti.

Çankaya Belediyesi kampanyaya atfen “Sevgili Çankayalılar; eğer 24 Haziran’da Marmaris bizleri evimizde olmamız için uyarıyorsa, Datça evde olalım diye tüm plajlarda bakım yapıyorsa ve Bodrum boy vermememizi istiyorsa, biz Çankayalılara düşen dostlarımızı kırmamak ve 24 Haziran’da sandık başında olmaktır” diye yazdı.

ETİKETLER

24 haziranseçimhaberaçıklamabaskın seçimplajkapalı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24