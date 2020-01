CHP'li belediyeden Türkmenlere gıda ve giyim yardımı

Adana'nın merkez Çukurova Belediyesi tarafından Kuzey Irak'ın Kerkük bölgesinde, yaklaşık 2 yıl IŞİD'in kontrolü altında kaldıktan sonra, Türkmenlerin yeniden yerleştiği Beşir, Tuzhurmatu ve Amirli kasabalarına, içerisinde gıda ve giyim malzemelerinin bulunduğu 2 TIR yardım malzemesi gönderdi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kerkük Türkmenlerine yardım çağrısıyla harekete geçen Çukurova Belediye Başkanı CHP'li Soner Çetin, kısa sürede hazırlattığı 2 TIR yardım malzemesini Türkmen halkının yaşadığı sınır ötesi bölgelere gönderdi. Halkçı Gençlik Derneği'nden gençlerin eşlik ettiği yardım 30 ton gıda ve giyim malzemesi taşıyan TIR'lar, zorlu yolların ardından Türkmenlerin yaşadığı Beşir, Tuzhurmatu ve Amirli kasabalarına ulaştırıldı. Bölgelerde, ihtiyaç olan yardım paketleri IŞİD'in zulmünden kurtulan halka dağıtıldı.

Soner Çetin: Yardımlar sürecek



Türkmen halkıyla her zaman dayanışma içerisinde olduklarını ve orada yaşayan halkın terör örgütü IŞİD'den 2 yıl sonra kurtulduğuna dikkat çeken Başkan Soner Çetin, "Türkmen kardeşlerimize yardım konusunda her zaman duyarlı davranan Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğu'nun bu bölgelere yardım çağrısını alır almaz, ekiplerimizle harekete geçtik ve bölgede yaşayan insanlarımızın ihtiyaçlarını gözeterek, yardım paketleri oluşturduk. Gönderdiğimiz 2 TIR yardım malzemesi bölgeye ulaştı ve Türkmen kardeşlerimize dağıtıldı. Ortadoğu'nun bu savaş ortamında Türkmen kardeşlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Türkmenlerden teşekkür

Çukurova Belediyesi'nin Kerkük'ün Beşir, Tuzhurmatu ve Amirli kasabalarına ulaştırdığı 2 TIR yardım malzemesinin dağıtımı sırasında açıklamada bulunan Kuzey Irak Bölgesi Basın Sendikası Basın Sorumlusu Cevdet Asaflı, "Biz Irak Türkmenleri olarak, Türkiye'yi her zaman kardeş görüyoruz. Bizlere bu yardımları ulaştıran siz değerli dostlarımızdan Allah razı olsun. Yoğun bir şekilde buradaki mazlum insanlara yardım paketlerini ulaştırdı. Yaklaşık 2 yıl, köyümüz DEAŞ kontrolü altında kaldı. İnsanlarımızın bu yardımlara ciddi şekilde ihtiyaçları vardı. Bu yardımların bizim için toplanması büyük bir onurdur. 3 yıldır Türkiye'den ilk kez bu kadar büyük bir yardım görüyoruz. Bu yardımların bize ulaştırılmasını sağlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'e teşekkür ediyoruz" diye konuştu. (DHA)