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CHP'li belediye sitelere Atatürk büstü verme kararı aldı

"Kaide oluşturan tüm sitelere Atatürk büstünü hediye ediyoruz"

18 Temmuz 2017 17:40

Mersin’in merkez Mezitli Belediyesi, ilçede bulunan her siteye Atatürk büstü dikme kararı aldı.

CHP'li Neşet Tarhan, Mezitli’de bulunan sitelerin kaidesini yapması şartıyla, Atatürk büstünün hediye verileceğini duyurdu.

Talep halinde zaman zaman sitelere Atatürk büstü diktiklerini hatırlatan Başkan Tarhan, ''Ancak son dönemde karalama kampanyaları nedeniyle yoğun bir istek oluştu. Bunun üzerine bizde karar aldık ve site içerisinde kaide oluşturan tüm sitelere Atatürk büstünü hediye ediyoruz. İnsanlarımızda ki bu Atatürk sevgisini görünce daha çok gurur ve onur duyduk'' dedi.

 

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