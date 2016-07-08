CHP'li belediye başkanından makam aracıyla tatil savunması: Ne olmuş gitmişsem

Bolu’nun Mengen İlçesi Gökçesu Beldesi Belediye Başkanı Atilla Ateş, ailesiyle birlikte şoförünün kullandığı makam aracıyla Antalya’ya tatile gitti. Başkan Ateş, kendi aracı olmadığı için makam aracıyla tatile gittiğini söyledi.

14 BG 222 resmi plakalı otomobil, bayramın 1’inci gününde İzmir-Aydın Otoyolu’nda görüldü. Bolulu bir vatandaşın gişelerden otoyola girerken cep telefonuyla görüntülediği otomobilin Gökçesu Belediye Başkanı CHP’li Atilla Ateş’in makam aracı olduğu ortaya çıktı. DHA’dan Ersin Ercan'a konuşan Başkan Ateş, makam otomobili ile Antalya’ya tatile gittiğini söyledi. Şoförünün kullandığı makam aracında eşi ve 2 çocuğu ile birlikte olduklarını, önce İzmir’e arkadaşlarının yanına gittiklerini, oradan da Antalya’ya geçtiklerini anlatan Başkan Ateş, "Tatildeyim, Antalya’dayım. Ailemle gittim. Ne olmuş makam aracımla gitmişsem" dedi. Kendi aracı olmadığı için makam aracını kullandığını, yakıtını kendi cebinden aldığını söyleyen Başkan Ateş, "Gökçesu yöresine hizmet veriyoruz. Ben bir dünya seminere katılıyorum. Çalışmaktan doğru dürüst tatile gitmiyorum. ’Bayram tatili’ diye geldik. Şoförüm de var. O burada arkadaşında kalıyor. Yarın döneceğiz" dedi.