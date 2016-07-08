T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP'li belediye başkanından makam aracıyla tatil savunması: Ne olmuş gitmişsem

"Yakıtını kendi cebimden ödedim"

08 Temmuz 2016 18:32

Bolu’nun Mengen İlçesi Gökçesu Beldesi Belediye Başkanı Atilla Ateş, ailesiyle birlikte şoförünün kullandığı makam aracıyla Antalya’ya tatile gitti. Başkan Ateş, kendi aracı olmadığı için makam aracıyla tatile gittiğini söyledi.

14 BG 222 resmi plakalı otomobil, bayramın 1’inci gününde İzmir-Aydın Otoyolu’nda görüldü. Bolulu bir vatandaşın gişelerden otoyola girerken cep telefonuyla görüntülediği otomobilin Gökçesu Belediye Başkanı CHP’li Atilla Ateş’in makam aracı olduğu ortaya çıktı. DHA’dan Ersin Ercan'a konuşan Başkan Ateş, makam otomobili ile Antalya’ya tatile gittiğini söyledi. Şoförünün kullandığı makam aracında eşi ve 2 çocuğu ile birlikte olduklarını, önce İzmir’e arkadaşlarının yanına gittiklerini, oradan da Antalya’ya geçtiklerini anlatan Başkan Ateş, "Tatildeyim, Antalya’dayım. Ailemle gittim. Ne olmuş makam aracımla gitmişsem" dedi. Kendi aracı olmadığı için makam aracını kullandığını, yakıtını kendi cebinden aldığını söyleyen Başkan Ateş, "Gökçesu yöresine hizmet veriyoruz. Ben bir dünya seminere katılıyorum. Çalışmaktan doğru dürüst tatile gitmiyorum. ’Bayram tatili’ diye geldik. Şoförüm de var. O burada arkadaşında kalıyor. Yarın döneceğiz" dedi.

ETİKETLER

CHPli belediye başkanımakam aracı savunmasıne olmuş gitmişsemyakıtını ödedimBolu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24