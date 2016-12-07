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Ekonomi

CHP’li belediye başkanından ‘doları bozdur’ kampanyasına destek: Bir tokat da ben atıyorum

“Türk ekonomisi güçlüdür, ekonomik darbelere boyun eğmez”

07 Aralık 2016 19:46

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla başlatılan dolar bozdurma kampanyasına destek verdi. Türklere Anadolu’nun kapılarının açıldığı tarihe atfen, 1071 dolar bozdurdu.

1071’in Türk milleti için çok önemli bir tarih olduğunu dile getiren Özlem Çerçioğlu, Türk ekonomisinin çökertilemeyeceğini belirterek, "Geldiği yere gitmesi için dolara bir tokat da ben atıyorum. Türk ekonomisi güçlüdür. Ekonomik darbelere boyun eğmez. Bunu bütün dünya görmeli" dedi. Başkan Çerçioğlu, Aydınlı vatandaşları da ekonomiye katkı sağlanması amacıyla dövizlerini bozdurmaya çağırdı.

Döviz bürosunun sahibi İlhan Gönendi, 1071 doları lira bazında 6 kuruş fazladan bozarak, "Başkanımıza duyarlılığından ötürü teşekkür ediyorum. Başkanımızın bozdurduğu 1071 dolar, 3 bin 685 lira ediyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak böyle bir katkıda bulunması bizleri sevindirdi. Bütün halkımız da duyarlı bir şekilde ekonomiye katkı için dövizlerini bozduruyor" diye konuştu.

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