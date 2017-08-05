CHP'li Belediye Başkanı Yaman: Ahşap heykelleri ‘putperestlik’ olarak algılayanlar var

Çınarcık'a bağlı Koru Beledisyesi'nde Atatürk'ün gelişinin 88. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Ahşap Heykel Sempozyumu'nda CHP'li Belediye Başkanı Kamil Yaman, "Bazı kesimler bu sempozyuma tepki gösteriyorlar. Bunu anlamış değilim. Ahşap heykelleri ‘putperestlik’ olarak algılayanlar da var. Onların düşüncelerini şiddetle reddediyoruz. Heykel bir düşünce tarzıdır” dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre eski Değirmendere Belediye Başkanı Ertuğrul Akalın’ın koordinatörlüğünde Mimar Sinan Üniversitesi öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen 3. Koru Genç Ahşap Heykel Sempozyumu başladı. Heykeltıraşlarla birlikte sempozyumun gerçekleştiği açık alanda basın toplantısı düzenleyen Koru Belediye Başkanı Yaman, “Bir ağacın sanat eserine dönüşmesi herkesin ilgisini çekiyor. Sanatçılarımızın oluşturdukları bu eserler beldemizdeki parkta kalıcı olarak sergilenecek” diye konuştu. Koru halkında Atatürk aşkının hiç bitmeyeceğini, Koru beldesinin bir özgürlükler kenti olduğunu belirten Yaman, “Koru beldesinde her kesim düşüncelerini özgürce ifade ettiği gibi sanatçılar özgürce eserlerini ortaya çıkarmaktadır. Bazı kesimler bu sempozyuma tepki gösteriyorlar. Bunu anlamış değilim. Ahşap heykelleri ‘putperestlik’ olarak algılayanlar da var. Bu sempozyum biz var olduğumuz sürece de devam edecek. Heykeller bu parklarımızı süsleyecek. Muhafazakâr kesim bizi eleştirir ama Avrupa’ya gittiklerinde de heykellerle fotoğraf çektirir” dedi.