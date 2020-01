CHP'li Belediye Başkanı: HDP'ye destek olmak büyük bir stratejik hataydı

CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, 7 Haziran Genel Seçimleri'nde, partisinin HDP'ye destek vermesinin stratejik hata olduğunu söyledi. Türkiye'nin erken genel seçime doğru gittiğini belirten Gürün, böyle bir yaklaşımın bir daha tekrarlanmamasını istedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekçi, CHP Muğla İl Başkanı Mürsel Alban ve Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar ile birlikte parti teşkilatını ziyaret eden Osman Gürün, şunları söyledi:



"AKP, mutlak surette hükümetin dışında bırakılmalı, bütün kanallarıyla deşifre olmalı ve gücü elinden alınmalıydı. Bunu maalesef gerçekleştiremedik. Seçimlerden sonra yüzde 60'ın iktidar olabileceği düşüncesine kapılarak bir rahatlama oldu. Türkiye bugün bu şansı kaybetti, kaybettirildi ve bir oyun oynandı."

"Bir siyasi partinin tek amacı, halkla paylaştığı programını uygulamak adına, mutlak surette iktidar olmaktır. Bir siyasi parti, kendi seçmenine, sebebi her ne olursa olsun değişik gerekçelerle 'başka bir siyasi partiye yardım edin' düşüncesinde olamaz. Bu büyük bir stratejik hataydı. Gerekçesi kendince ne kadar doğru olursa olsun, bir siyasi parti mensubu olarak, seçimde partimin en fazla oyu almasını sağlayacak gayreti göstermek görevim olmalıdır."





"Ben Kızılay değilim" diyen Gürün, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ben kimseye yardım etmekle görevli değilim. Demokrasiye inanan biri olarak, her görüşün parlamentoda kendisini temsil etmesini savunurum. Gerekirse barajın 5'e, 7'ye ya da 3'e indirilmesi için her türlü mücadeleyi de yaparım. Ancak, seçim sathı mahallinde, seçimde iken başka bir partiye, hangi nedenle olursa olsun destek vermek bana göre doğru değil. Elbette barajı aşsınlar. Ama bu benim görevim değil. Benim görevim, partimin bir fazla oy almasını sağlamaktır. Yapılan hesaplamalara göre, ülke genelinde yüzde 3.5 oyun bu düşüncelerle HDP'ye verildiği biliniyor. Biz başkasına yardım yaparak, siyaset yapamayız. Kişisel suçlama yapmadan, yapılan eylemin irdelenmesi, tartışılması ve bir daha tekrarlanmaması adına bunları söylüyorum. Türkiye bir erken seçime doğru gidiyor. Kasım ya da aralık ayında erken seçim olabilir. Buna göre tavır belirlememiz gerekiyor. Bizi zaafa uğratan ne varsa onu minimize ederken, pozitif yönde etkileyecek ne varsa onları öne çıkarmalıyız."