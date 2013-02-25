CHP'li belediye başkanı gözaltında

Antalya Mahmutlar Belediyesi'ne "rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarıyla düzenlenen operasyonda aralarında belediye başkanı Ali Çelik'in de bulunduğu 20'den fazla kişi gözaltına alındı.



Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir süredir yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından ''Çıkar amaçlı suç örgütü kurma, rüşvet, zimmet, ihaleye fesat karıştırma'' suçlamalarıyla Mahmutlar Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında CHP’li Mahmutlar Belediye Başkanı Ali Çelik ile belediye meclis üyeleri, belediye çalışanları ve yolsuzluk yapıldığı iddia edilen ihalelere katılan firma çalışanlarının da bulunduğu 20'den fazla kişi gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında jandarma ekiplerinin belediye binasında ve gözaltına alınan bazı kişilerin evlerindeki arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.