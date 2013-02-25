CHP'li Belediye Başkanı gözaltına alındı

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ’ihaleye fesat karıştırmak’ iddiasıyla bugün saat 07.30’da Mahmutlar Belde Belediyesi’ne yönelik operasyon düzenledi. Belediye Başkanı CHP’li Ali Çelik, CHP’li Meclis Üyesi Hasan Kısa ve MHP’li Meclis Üyesi Mehmet Çatal’ı evlerinde gözaltına alan jandarma ekipleri, mesainin başlamasıyla birlikte belediye binasına operasyon yaptı. Operasyonda, Hesap İşleri Müdürü Ali Uyar, Yazı İşleri Müdürü Mehmet Avcı, Satın Alma Komisyonu Üyesi Şerife Tokaradayı ile bir devlet bankasında çalışan memurların da aralarında bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.

Başkan Çelik ve beraberindekiler Alanya Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Mahmutlar Jandarma Karakolu’na götürüldü. Jandarma, belediye çalışanları gözetiminde belediyedeki bilgisayar ve evrakı inceliyor. Operasyonu duyan çok sayıda belde sakini, belediye binasının önünde toplandı.