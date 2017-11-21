CHP'li Bektaşoğlu, Cumhurbaşkanı'nın koruma ekibinin kazasını TBMM'ye taşıdı

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- CHP Giresun Milletvekili Bülent Bektaşoğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki programlarında görev alan koruma ekibini taşıyan minibüsün, Giresun’un Görele İlçesi’nde bir otomobille çarpıştıktan sonra devrilmesi sonucu meydana gelen kazayla ilgili iddiaları Türkiye Büyük Millet Meclisi\'ne (TBMM) taşıdı. Bektaşoğlu\'nca verilen önergede kazaya karışan koruma aracının geçiş üstünlüğü kullanarak kırmızı ışık ihlali yaptığı ve yeşil ışıkta geçen otomobile çarptığı iddialarına yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rize, Bayburt ve Gümüşhane programlarında görev alan köpekli arama ekibini taşıyan minibüs, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Görele ilçesi Karadeniz Sahil Yolu Liman Kavşağı\'nda bir otomobille çarpıştı. Kazada devrilen minibüsteki 4 koruma polis memuru ile köpekler yaralandı.

KAZA TUTANAĞINDA NE VAR?

Kazanın arından CHP Giresun Milletvekili Bülent Bektaşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın korumalarını ve özel eğitimli köpekleri taşıyan aracının karıştığı kazayla ilgili bir takım iddiaları Başbakan Binali Yıldırım’ın cevaplandırması istemiyle TBMM’ye taşıdı. Bektaşoğlu\'nun meclise sunduğu önergesinde koruma aracının geçiş üstünlüğü kullanarak kırmızı ışık ihlali yaptığı ve yeşil ışıkta geçen otomobile çarptığı iddialarına yer verdi. Korumaları taşıyan aracın çarptığı otomobilin sürücüsü Cenk Ulusoy’un, boyun kırığı ve ödem teşhisi ile tedavi gördüğünü de hatırlatan Bektaşoğlu önergesinde, kaza tutanağında hangi bilgilerin yer aldığını ve görgü tanıklarının ifadelerinin olup olmadığını sordu.

KAZAYA İLİŞKİN 6 SORULUK ÖNERGE

CHP\'li Bektaşoğlu önergesinde Başbakan Yıldırım\'a şu soruları yöneltti:

\"Kazaya karışan koruma aracı geçiş üstünlüğüne sahip midir, sahipse bunu gösteren ve diğer araçlar tarafından fark edilmesini sağlayan ışıklı ve sesli uyarıcı sistemi mevcut mudur? Araçta bulunan kişiler hangi kurumun görevlileridir, kimliklerinin basında yer almamasının özel bir nedeni var mıdır, bulundukları sivil plakalı araç hangi kuruma aittir, sürücüsü koruma aracı kullanma özelliği, deneyim ve yeterliliğine sahip midir? Araç özel eğitimli köpeklerle birlikte uzun yolculuğa uygun mudur? Kaza sonrasında trafik ekipleri tarafından kaza tespit tutanağı hazırlanmış mıdır? Tanıkların bilgisine başvurulmuş mudur? Soruşturma hangi aşamadadır? Kazanın oluş nedeni ile ilgili ilk tespitler hangileridir? Korumaları taşıyan aracın kaza sırasında şehir içinde öngörülen hız limitini aştığı ve diğer güzergahlarda da kaza riski taşıyan hareketlere maruz kalındığı yönündeki iddiaları ve kırmızı ışıkta geçerken otomobilin yeşil ışıkta geçtiği sırada çarpma meydan geldiği bilgileri doğru mudur? Her türlü silah, araç ve gereçle birlikte yolculuk yapan ekibin geçtiği yol güzergahları il ve ilçe emniyet müdürlüklerine bildirilerek gerekli yol güvenliği önlemi alınmakta mıdır? Cumhurbaşkanını koruma gibi önemli bir görevi ifa eden bu ekibin, saatler süren görevleri sonrası neden aynı gün dinlendirilmeden karayolu ile ve tek tek ve kontrolsüz şekilde merkezlerine sevk edilmektedirler?\"



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