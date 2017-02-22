T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP’li Bekaroğlu: Türkiye’de istenmeyen olaylar yaşanabilir

"Toplumun duyarlı kesimlerine ve onlara ait yerlere saldırılar olabilir ki bu konuda başta hükümet olmak üzere herkesi uyarıyoruz"

22 Şubat 2017 23:03

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Suriye’de Halep’in rejim kontrolüne geçmesi ile sıkışan muhaliflerin kaçılabilecek en uygun yer olarak Türkiye’yi gördüklerine dikkat çekerek, bu unsurların belli amaçlar için yönlendirilebileceğini ve Türkiye’de istenmeyen olaylar yaşanabileceğini söyledi.

“Büyük endişe taşıyoruz”

Gazete Karınca’dan Altan Sancar’a konuşan Bekaroğlu’nun açıklamalarının bir kısmı şöyle:

Gezi’den sonra paramiliter yapılanmaların varlığını duymaya başladık. Öyle ki suç örgütü liderlerinin mitingler yaptığını ve halkı tehdit ettiklerini görüyor ve biliyoruz. Ancak konu hakkında ben daha büyük endişe taşıyorum ki o da Suriye’de Halep’in düşmesi ile sıkışan ‘muhaliflerin’ kaçılabilecek en uygun yer olarak Türkiye’yi görmeleri.

Suriye’de bulunan yapılarda yer alanların Türkiye’ye değişik adlar altında gelebileceğine, mülteci sıfatı ile kamplarda bekleyebileceğine ve herhangi bir durumda sokağa çıkarak eylemler yapabileceğine yönelik büyük endişeler taşıyoruz. Bunu ille de hükümet veya hükümete yakın çevreler yaptırıyor anlamında söylemiyorum, ancak Türkiye’nin kırılganlığı ortada. Ülkelere ait birçok istihbarat örgütünün Türkiye’de olduğunu, çalışmalar yürüttüğünü biliyoruz ki bunu da hükümet ‘üst akıl’ diyerek ifade ediyor.

“Herkesi uyarıyoruz”

Gayet iyi biliyoruz ki terör ve iç karışıklık yaratma uluslararası siyasetin bir silahı haline gelmiş durumda. Bu nedenle, bahsettiğim unsurlar belli amaçlar için yönlendirilebilir ve Türkiye’de istenmeyen olaylar yaşanabilir. Toplumun duyarlı kesimlerine ve onlara ait yerlere saldırılar olabilir ki bu konuda başta hükümet olmak üzere herkesi uyarıyoruz.

“Toplumun, savunma mekanizmaları güçlü”

Türkiye’nin yıllardır terör ile yaşamasına, kutuplaşmasının artmasına, siyasetin tepeden çok sert bir dille yürütülmesine rağmen toplumun savunma mekanizmalarının da güçlü olduğunu görüyoruz. Cenazelerin kaldırıldığı böylesi bir ortamda bile bir Kürt-Türk çatışmasının olmadığını, kışkırtmalara rağmen Aleviler ile Sünniler arasında problem yaşanmadığını ve camilere kadar inmiş olan din üzerinden yürütülen ayrıştırıcı söylemlere rağmen dindar olan olmayanlar arasında çatışma ortamının yaşanmadığını görüyoruz. Bu da toplumun savunma mekanizmalarının güçlü olduğunu gösteriyor ki ben bu mekanizmanın tüm bunları savuşturacağına inanıyorum.

 

ETİKETLER

mehmet bekaroğluchptürkiyesuriyehalepmuhalifaltan sancargazete karınca

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24