CHP'li Bekaroğlu: Süleyman Soylu, FETÖ'yle ilişkileri yüzünden korkuyor, militanlaşıyor!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak söylediği "Boğazına ne takacağız göreceksin" sözlerine CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'ndan tepki geldi. Bekaroğlu, Soylu’nun FETÖ ile ilişkisi olduğunu söyleyerek, "Süleyman Soylu, FETÖ'yle ilişkileri yüzünden korkuyor, militanlaşıyor" dedi.

Kılıçdaroğlu 17-25 Aralık sonrası Reza Zarrab'ı arkasına Türk Bayrağı koyarak canlı yayına çıkaran A Haber'i eleştirmişti. Kılıçdaroğlu, "Şeref madalyası takmalıydık" diyen A Haber'e, "Ben senin boynuna ne takacağımı çok iyi biliyorum" diye konuşmuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, ''Man Adası'ndaki paraları ispat edemezsen boğazına ne takacağız göreceksin"' demişti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan’ın Soylu’nun bakanlık yapabilmesi için akıl sağlığı raporu gerektiğini söylediği açıklamalarını Twitter hesabından paylaşan, Bekaroğlu, şu notu düştü:

“Hayır Sevgili Başkanım; Bakanınki sağlık sorunu değil; Soylu mafya gibi açıklama yapıyor çünkü korkuyor, AKP ile ilgili daha önce söyledikleri ve FETÖ ilişkileri nedeniyle kapının önüne konulabileceği korkusu onu böyle militan yapıyor.