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CHP’li Bekaroğlu: Melih Gökçek elindeki belgelere güvenerek direniyor ama koca bir devletle karşı karşıya, elinde ne var ne yok alırlar

“Melih Gökçek gözden çıkarılmış, Kadir Topbaş gibi gönderilecek”

17 Ekim 2017 00:57

Hülya Karabağlı

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in istifasının istendiği iddialarına ilişkin yaptığı değerlendirmede “Melih Gökçek gözden çıkarılmış, Kadir Topbaş gibi gönderilecek” dedi. Gökçek’in daha fazla dayanamayıp istifa edeceğini söyleyen Bekaroğlu, “Melih Gökçek, Ne yapmışsa hepsini yazmıştır, hepsinin filmini çekmiştir, belgelerini dizmiştir.  Zaten 25 seneden beri böyle duruyor. Melih Gökçek onlara güvenerek direniyor ama çok uzun süre direnemez. Çünkü Melih Gökçek, AKP ile değil koca devletle karşı karşıya ve hiç acıyacaklarını sanmıyorum. Elinde neyi var, neyi hepsini alabilirler” diye konuştu.

CHP’li Bekaroğlu, T24’e şu değerlendirmeleri yaptı:

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu

“İçişleri Bakanlığı marifetiyle alırlar mı enteresan olur”

“Melih Gökçek gidiyor, bir sürü kaynaklardan bilgi alıyoruz. Melih Gökçek gözden çıkarılmış, Topbaş gibi gönderilecek. Ama, Gökçek, direniyor. Nasıl direniyor, bu benim yolsuzluk yaptığım anlamına gelir.  FETÖ bağlantılı anlamına gelir diyor direniyor. Ama, Cumhurbaşkanı kesinlikle alacak.

Eğer gitmezse, istifa etmezse, Kadri Topbaş’a yapıldığı gibi Meclis’te kararları iptal edilecek,  ondan sonra da direnirsen İçişleri Bakanlığı marifetiyle alacağız diyorlar. Bakanlığı marifetiyle alırlar mı enteresan olur. Eğer Gökçek suç işlememişse, FETÖ, yolsuzluk suçu işlememişse,  ‘metal yorgunu’  gibi parti içi işlem yapıyoruz derlerse, o zaman İçişleri Bakanlığı karıştırmak ne demek. Eğer bu suçları işledi deniyorsa o zaman tutuklanması lazım.”

“25 yıl ne yapmışsa hepsini yazmıştır, hepsinin filmini çekmiştir, belgeleri  dizmiştir”

“Melih Gökçek, ne yapmışsa hepsini yazmıştır, hepsinin filmini çekmiştir, belgelerini dizmiştir.  Zaten 25 seneden beri böyle duruyor. Melih Gökçek onlara güvenerek direniyor ama çok uzun süre direnemez. Çünkü Melih Gökçek, AKP ile değil ki, koca devletle karşı karşıya ve hiç acıyacaklarını sanmıyorum. Elinde neyi var, neyi hepsini alabilirler.”

“Erdoğan Bayraktar, ‘Ben ne yaptıysam başbakanın talimatıyla yaptım’ demişti”

“En kısa zamanda dayanamayacak ve istifa edecektir. Hatırlayın Erdoğan Bayraktar giderken “Ben ne yaptıysam başbakanın talimatıyla yaptım. Başbakanın da istifa etmesi gerekir” demişti. Melih bu noktaya getirir mi?  Bu işin içinde şunlar var diyebilir mi sanmıyorum. Belgelerle ortaya çıkabilir mi, alın belgeleri diyebilir mi sanmıyorum dediğim gibi devletle karşı karşıyalar, iki elinde ne var ne yok alırlar. Bugün yarın istifa edecek.”  

“Gökçek bundan sonra bir şey yapamaz”

(Gökçek, bundan sonra  ne yapar sorusuna) “Hiçbir şey yapamaz. Geçmişte bunun örnekleri var,  dört bakanla iddialar darbeye bağladılar,  aday gösterilmediler. Onlar ne yaptı, hiçbir şey yapmadılar. Yapamazlar çünkü Bayraktar’ın dediği gerçektir. Birisi bir şey yapıyorsa bunu herkes biliyor. Bunun bilinmemesi mümkün değil. Genel bir şey var, Melih Gökçek gibi bir adam Ankara’yı parsel parsel veriyorsa,  neler yaptı, yapmadı herkes biliyor. Ben AKP’li siyasetçiler için  bir şey söylüyorum,  Rize’de de böyle bir tartışma var eski belediye başkanı ile ilgili  beni mahkemeye verdi. Ne dedim, ‘sen 10 sene evvel İstanbul’dan geldin. Gelirken ne kadar mal varlığınız vardı, şimdi ne kadar mal varlığınız var.  Benim üzerimde yok,  kimin üzerinde varsa devlet bunu biliyor. Melih Gökçek, Rize eski Belediye Başkanı kimse ne kadar gelirken ne kadardı.  Ne kadar vergi ödediler”.

“Oturacak bir yerde hayatını devam ettirecek”

Mal varlıkları ortada kendi ve yakınlarının, biz görevden aldık niye alıyorsun çünkü ayyuka çıktı.  Ankara sokaklarında herkes Melih’i konuşuyor. Metal yorgunluğu diyorlar.  Bana sordu bir gazeteci, ‘siz metal yorgunu musunuz’ diye. Metal yorgunu olmak için Altınlar, gümüşler… (Kahkaha)  Bunlar  sadece  metal yorgunu değil ki, inşaat yorgunu falan, bunlar hepsini beraber  yaptılar, kemin ne yaptığını hepsi biliyor. Bence Melih buna dayanamaz istifa edecek. Oturacak bir yerde hayatını devam ettirecek.”

“Türkiye ne yapıyorsa bir kişinin bekasına bağlanmıştır”

“Niye böyle oluyor AKP çünkü Erbakan Hocaya karşı ortak akıl diyerek kuruldu. Sonra ortak akıl  falan kalmadı  tek bir akıla, tek bir kişiye  endeksledi. Bunun dışında herkes araç. Şu anda bütün Türkiye  ne yapıyorsa bir kişinin bekasına a bağlanmıştır.  O kişinin 2019 yılında Cumhurbaşkanı seçilmesi için her şey araçtır her şey geda edilebilir.  Her araç değiştirilebilir.”

 

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