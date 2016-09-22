CHP'li Bekaroğlu: Bulaç, Alpay, Alkan ve Altan'ın darbecilikten tutuklanması rezalettir!

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Mehmet Altan’ın tutuklanmasına Twitter üzerinden tepki gösterdi. Bekaroğlu, 12 gün gözaltında tutulduktan sonra sabaha karşı çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanan Altan’ın ‘darbecilikten’ tutuklanmasına “Rezalet” yorumunu yaptı.

Mehmet Altan’ın yanı sıra, Ali Bulaç, Şahin Alpay ve Ahmet Turan Alkan’ın tutuklanmasını da eleştiren Bekaroğlu’nun tweeti şöyle:

"Ali Bulaç, Şahin Alpay, Mehmet Altan ve Ahmet Turan Alkan gibi bu ülkenin vicdanı olmuş insanların darbecilikten içeri atılması rezalettir."