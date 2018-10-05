CHP'li Bekaroğlu: Bu Bahçeli'yi ben hiç sevmedim

CHP Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le ilgili olarak, "Bu hanımefendiye son ihtarım, bölmek ve yok etmek istediğin MHP’ye karşı sinir ve sınırları ihlal eden vandal tutumuna devam edersen sonuçlarına katlanmak zorunda kalırsın" diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye tepki gösterdi.

"Bu Bahçeli'yi ben hiç sevmedim" diyen CHP'li Bekaroğlu, MHP'li bir grubun perşembe gecesi Akşener'in İstanbul Üsküdar'daki evinin önüne gitmesiyle ilgili olarak da "Başka kınalı kuzuları bir genel başkanın kapısına gönderiyor. Ayıp, rezalet bunlar" yorumunda bulundu.

"Bahçeli'nin tek amacı mafyaya af çıkarmaktır, bunun için herkesi tehdit ediyor"

TBMM'de düzenlediği basın toplantısında MHP ve İyi Parti arasında yaşananlara değinen Bekaroğlu, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin tek amacının 'mafyaya af çıkarmak' olduğunu savundu. Bekaroğlu, şunları söyledi:

"Bahçeli bunu kasıtlı yapıyor, tek amacı mafyaya af çıkarmaktır. Bunun için herkesi tehdit ediyor. Hükümet ve ortağı kendi gelecekleri için Türkiye'yi riske ediyorlar. Bu Bahçeli'yi ben hiç sevmedim. Birçok insan da sevmedi. Fakat bazı şeyleri takdir ettik. Şiddetten uzak tuttu bir kesimi. 'Sokaklara çıkarmadı' diye takdir edildi. Şimdi ne yapıyor? Her tarafı tehdit ediyor. Hem de hangi gün, 8 şehit verdiğimiz gün, kınalı kuzuları toprağa verdiğimiz gün. Başka kınalı kuzuları bir genel başkanın kapısına gönderiyor.

Ayıp, rezalet bunlar. Ben kıdemli bir siyasetçiyim. Bu sıkıntılar gelir geçer. Çok ekonomik kriz gördüm. Hepsini geçtik ama bu ülkenin ayağımızı bastığımız zemini yok ederseniz her şey ortadan kalkar. Bunlar şimdi zemini yok ediyor. Biri mafyaya söz verdi onlara af çıkaracak büyük gürültü attı ortaya, herkesi tehdit edip bastırmaya çalışıyor. Öbürü ekonomik kriz."