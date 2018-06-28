CHP'li Bayır: İttifak yerel seçimde de devam etmeli

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, İzmir’de çıkan sandık sonuçlarına ve parti içinde yaşanan tartışmalara ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu. Bayır, CHP'nin İyi Parti ve Saadet Partisi ile yaptığı ittifakın Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde de devam etmesi gerektiğini söyledi.

Bayır, “Çok bir şey yapamamışız. Mevcut oylarımızı korumuşuz” dedi. Türkiye genelinde MHPnin aldığı oy ile İzmir genelinde MHPnin aldığı oyların kıyaslamasını yapan Bayır, “Çok ilginç. MHPnin Türkiye genelinde aldığı oyda bir manipülasyon var gibi. Herkes sandıklarda AKP hile yapar diye, o partiyi kontrol etmekten kimse MHPyi kontrol etmeye gerek duymadı” diye konuştu. Bayır, İYİ Parti, HDP ve CHPnin Mecliste çoğunlukta olduğunu belirtti.

"İttifa devam etmeli"

24 Haziran seçim sonuçlarının yerel seçimleri etkilemeyeceğini kaydeden Tacettin Bayır, yerelde de ittifaka yeşil ışık yakarak, “Bazı ilçelerde İYİ Parti, Saadet Partisi ve CHP aynı ittifak ile aday çıkarmalı. Ayrı ayrı aday çıkarmaları durumunda bazı ilçelerde sıkıntı olabilir. Yerelde de ittifak devam etmeli” değerlendirmesinde bulundu.

CHPli Bayır, partisinde seçim sonuçlarına dair başlayan tartışmalara da değinerek, şöyle dedi:

“9 ay sonra yapılacak olan yerel seçimlere şimdiden çalışıp iyi bir sonuç almak varken, onu kenara itip kurultay delegasyonunun imzasını toplamak, partiyi kurultaya götürmek, 2 ay burada enerji kaybetmek, yeni küskünlükler yaratmak ne kadar doğru olur. Bunu belediye seçimlerinden sonraya mı bırakmak lazım. Önce yapılacaksa Kemal Kılıçdaroğlu, kendi isteği ile bir tercih koyabilir mi? 'Benim rahatsızlığım da var' diyerek ayrılabilir mi, birini işaret edebilir mi? Bunlar için henüz erken. Bekleyip görmek lazım.” (DHA)