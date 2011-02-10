CHP'li Batum: Keşke o sözü kullanmasaydım

T24 - "Asker kağıttan kaplanmış" sözleriyle iktidarından da, muhalefetin de tepkisini çeken CHP Genel Başkan Yardımcısı Süheyl Batum, sözlerinin farklı algılamalara yol açtığını belirterek "Keşke o sözleri kullanmasaydım" dedi.



Habertürk'te, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "Ordu eleştirilecekse genel başkan eleştirir" sözlerini destekleyen Batum, "İş yargıya intikal ettiği için ne söylendiği üzerinde durmayalım. Ben orada orduyu eleştirmedim. Bir nedenle 'kağıttan kaplan' dedim. Gerekçelerini açıkladım. Savcı dava açarsa zaten bunlar mahkemede dile getirilir. Ben burada ne kadar saat içinde ne yaptığımı cımbızla çekildiğini... Ben geri adım atmıyorum. Ne söylediysem arkasındayım" şeklinde konuştu.



"Türkiyede ilginç bir oyun oynanıyor" diyen Batum, asıl gündemin unutturulmaya çalışıldığını öne sürdü.



Ordunun da eleştirilebileceğini söyleyen Batum, "Ama bir söz cımbızla çekilip dava açılıyor. 301'den yargılanacaksınız... Bu, inanılması güç bir şey..." dedi.



Batum, Erdoğan'ın kendisi hakkındaki sözlerine de yanıt verdi: "Benim anayasa hukukçuluğuma laf atmış... Benim hukuku nerede öğrendiğim belli. Kitaplarıma, yazdıklarma bakarsın... Beni üzüyor bu... Benim geçmişimdeki bavulum orada duruyor. Benim bavulum orada dururken bavulunda Hikmetyar'ın dizinin dibinde çekilmiş resmi bulunan bir siyasetçi, senin anayasa hukukçuluğuna laf ediyor. Bu ülkede bu arkadaş başbakan oluyor. Bu beni üzüyor. Siyasete girdik, kimlerin ağzına düştük diye bu beni üzüyor."



"Kimsenin darbe yapmasını istemediğini" vurgulayan Batum, "Asker darbe yapacaksa genelkurmay başkanı başında, bunu ona sorarsın. Herkes darbe yapıyor, bir tek genelkurmay başkanı... Ya diyeceksin evet onlar darbeciyidi, ben ihbar ettim. Ya da kabul edeceksin" şeklinde konuştu.



Batum, "kağıttan kaplan" ifadesinin farklı algılamalara yol açtığını söyledi ve "Keşke o sözü kullanmasaydım" dedi.





Müjdat Gezen: Aynaya baktım



Müjdat Gezen'in, Arena programında AKP'nin yüzde 50 oy alma ihtimaline karşılık söylediği "Aziz Nesin yüzde 60 demişti" şeklindeki ifadeleri de tartışıldı.



Müjdat Gezen, bu sözlerinin ardından Başbakan Erdoğan'ın kendisine "Aynaya baksın" dediğini anımsattı ve "Baktım, bende salak bir hal var. Ben akıllı bir adam olsam AKP'ye bayılırım. Onun yanında olurum" dedi.



"Yüzde 60" kriterinin kendisine değil, Aziz Nesin'e ait olduğunu söyleyen Müjdat Gezen, yaptığı şakanın tahrif edildiğini savundu.





