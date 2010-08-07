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CHP'li Batum, 'evet' diyen Sezen Aksu'ya hakaret etti

CHP MYK üyesi Prof. Dr. Süheyl Batum 'demokratik açılım' ve anayasa değişikliğine 'evet' diyen Sezen Aksu'ya hakaret etti.

07 Ağustos 2010 03:00

T24- CHP MYK üyesi Prof. Dr. Süheyl Batum, 'demokratik açılım' ve anayasa değişikliğine 'evet' diyen Sezen Aksu'ya hakaret etti. Batum, "Biz onu Sezen Aksu zannediyorduk. Ne bilelim onun 'Sazan Aksu' olduğunu" ifadesini kullandı.
 
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi Prof. Dr. Süheyl Batum, ünlü sanatçı Sezen Aksu'nun hem 'demokratik açılım' hem de anayasa değişikliğine 'evet' demesine sinirlendi. Öfkesini de konuşmalarına yansıtan Prof. Batum, ünlü sanatçıya hakaret etti. CHP Esenler Gençlik Kolları'nın geçtiğimiz günlerde düzenlediği panelde konuşan Batum, sanatçının demokratik açılıma destek vermeyen CHP'ye yönelik, "Desteklemezseniz iki cihanda lekelisiniz." sözlerini hatırlatarak, "Biz onu Sezen Aksu zannediyorduk. Ne bilelim onun 'Sazan Aksu' olduğunu." ifadesini kullandı. Batum'un bu sözleri, salonda kahkaha ve alkışlarla karşılandı. CHP MYK üyesi, referandumda 'evet' diyeceğini açıklayan sanatçının paketin içeriğini dahi bilmediğini iddia etti.

Panele İstanbul Barosu Başkanı Muammer Aydın ve gazeteci Ümit Zileli de katıldı. CHP'nin yürüttüğü 'hayır' kampanyası çerçevesinde gerçekleşen toplantıda partililere hitap eden Süheyl Batum artık Sezen Aksu'ya inanmayacaklarını söyledi.

Kızgınlığını da şöyle dile getirdi: "Sazan Aksu, 'Katılmazsanız iki cihanda lekelisiniz.' dedi. Biz Sazan Aksu'ya şöyle demedik ama, 'Biz seni severiz, sen önemli bir sanatçısın. Ama senin ne hakkın var, Esenler'de şu salonda olan çok değerli dostlarımızı, vatandaşlarımızı, çok değerli CHP'lilerimizi, beni, hocayı (Muammer Aydın), Sayın Zileli'yi 'iki cihanda lekeli' diye lekelemeye? 'Sen içeriğini biliyor musun, utanmıyor musun' diye sorduk mu? Hayır."

 

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