CHP'li Batum: Başbakan'a yarı aydın bile denmez, 'yarı cahil' demek gerekir

HÜLYA KARABAĞLI - T24/Ankara

CHP’nin Anayasa profesörü, Eskişehir Milletvekili Süheyl Batum, Başbakan Tayyip Erdoğan’a, “yarı cahil” dedi. Batum, “Başbakan aydının ne olduğunu bilmiyor. Çok haklı, Osmanlı’nın da, cumhuriyetin de bugünlere gelmesinde yarı aydınların rolü çok olmuştur. Ama Başbakan bu süreçleri bilmez. Bu yüzden ona yarı aydın bile denmez. Yarı cahil demek gerekir” diye konuştu.

Başbakan Tayyip Erdoğan, İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal, gazeteci-yazar Bekir Coşkun’a tepkisinde ‘kâğıttan kaplanlar’ sözünü hatırlatarak CHP’li Prof. Batum’a göndermede bulunmuştu. T24’ün sorularını yanıtlayan Batum, “Kocasakal’ın sözleri, benim ‘kâğıttan kaplan’ sözüm, ordunun, askerin, tamamını kapsayan sözler değildir. Bir kurumun tümü hedef alınmamıştır. Bazı kesimler için söylediğimiz çok ortadadır. Birbirlerine gül verenler bunu iyi bilir. Devlet anlayışımız gereği bizim bir kurumu yıpratmamız söz konusu olmaz” dedi.



‘AKP zihniyeti düzmece kanıtlarla içeri atıp sonra savunmak’



Başbakan Erdoğan’ın, konuşmasında CHP zihniyeti dediğine dikkat çeken Batum, “Başbakan CHP zihniyeti diye tutturuyor. Bizleri, kendi kapıkulları zannetmesin. Ne söylerse, cevabımız var. Esas bir zihniyetten söz etmek gerekiyorsa, bir kurumun mensuplarının yarısını düzmece kanıtlarla, gerçek dışılığı ispatlanmış kanıtlarla içeri attıktan sonra savunuyorum diye ortaya çıkmak gerçek bir AKP zihniyetidir” dedi.



‘Başbakan yarı cahil’



Batum, ‘yarım aydın’ diyen Başbakan Erdoğan’a ‘yarı cahil’ dedi ve “Başbakan aydının ne olduğunu bilmiyor. Çok haklı, Osmanlının da, cumhuriyetin de bugünlere gelmesinde yarı aydınların rolü çok olmuştur. Ama başbakan bu süreçleri bilmez. Bu yüzden ona yarı aydın bile değil, yarı cahil demek gerekir” diye konuştu.



Batum ne demişti?



CHP’li Süheyl Batum “Koca bir askeri yıktılar, meğer kâğıttan kaplanmış, biz bunu asker zannedermişiz” sözleri büyük yankı uyandırmıştı. Sözlerine açıklık getiren Batum, “Benim sözlerim, TSK'yı üzerse ben de üzülürüm. Sayın Hilmi Özkök, neden kâğıttan kaplan? Onların tepesindeki Özkök, "Ben kasaplık ete soğan doğramam" diyerek, altınızdaki herkes yargılanıyor, siz nasıl buradan kendinizi kurtarıyorsunuz? İkinci olarak, 27 Nisan'da Sayın Büyükanıt'ın açıklaması, onun üzerine tüm Türkiye'nin kaderi değişti. Hayatı değişti. İnsanlar güvenle yürürken birden her şey değişti. Ben kâğıttan kaplanmış derken, TSK'nın genelini kastetmedim” demişti.