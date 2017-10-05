CHP'li Başkan'la tartışan AK Parti Belediye Meclis üyeleri meclis toplantısını terk etti

Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Belediye Meclisi Ekim ayı olağan toplantısında, geçtiğimiz günlerde kamuoyuna yansıyan İsmetpaşa Mahallesi delege seçimlerinde geçersiz ve imzasız oy kullanılması görüntüleri Çanakkale Belediye Başkanı CHP\'li Ülgür Gökhan ile Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Av. Tülay Ömercioğlu\'nu karşı karşıya getirdi. Başkan Gökhan ile tartışan AK Partili Belediye Meclis üyeleri, salonu terk etti.

Çanakkale Belediye Meclisi Ekim ayı olağan toplantısına, geçtiğimiz günlerde İsmetpaşa Mahallesi delege seçimlerinde kamuoyuna yansıyan olaylar damgasını vurdu. Açılış ve yoklamanın ardından Çanakkale Belediye Başkanı CHP\'li Ülgür Gökhan, gündem dışı konuşmasını yaptı. Ardından gruplar adına gündem dışı konuşmalara geçildi. İlk olarak AK Parti Grubu adına Çanakkale Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Tülay Ömercioğlu söz aldı. Ömercioğlu\'nun, İsmetpaşa Mahallesi delege seçimlerinde bir partilinin sandığa geçersiz ve imzasız oy atması görüntüleriyle ilgili konuşmasına tepki gösteren Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, \"İsterseniz bu konuya girmezseniz çok memnun olurum. Bu konu Belediye Meclisinin konusu değil. Bir siyasi parti konusudur. Bunu dışarıda eleştirebilirsiniz. Dışarıda konuşabilirsiniz. Partinizde eleştirin. Rica ediyorum, sözünüzü kesmek için değil. Gidin, siyasi partinizde istediğiniz kadar eleştirebilirsiniz. Rica ediyorum, mümkünse bu konuyu açmayalım. Başka yerlere gitmesin. Bakın güzel gidiyor. Ben de bazı şeyleri hatırlamış olmayayım\" dedi.

Gökhan, konuşmasına devam eden Tülay Ömercioğlu\'na, \"Mikrofonu kapattırmayın bana\" sözleri ile tepki gösterdi. Konuşmaların ve tartışmanın devam etmesi üzerine Başkan Gökhan, ses düzeneğini kontrol eden görevlilere, \'mikrofonu kesin\' talimatı verdi. Bunun üzerine, AK Parti Belediye Meclis üyeleri ile Başkan Gökhan arasında kısa süreli tartışma yaşadı. Tartışmanın ardından, AK Partili üyeler toplantıyı terk etti.

Yaşanan olayın ardından devam eden toplantıda konuşan Başkan Gökhan, \"Burada Çanakkale\'nin konuları konuşulur. Partilerin iç konuları konuşulmaz. Bunun yeri burası değil, ama bu konuyu açarsan, yani bir komşunun iç kavgasına müdahil olursan, ayıptır. Bunu örtmek için mücadele edeceksin. Burada İlçe Başkanı var, orada İl Başkanı var. Onun söylediklerini burada gündeme taşımaktansa, ya arkadaşlar demokratik süreçte çözün demesi lazım. Çanakkale böyle bir kent\" dedi.

Çanakkale Belediye Meclisi toplantısını, AK Partili Belediye Meclis üyeleri ile birlikte terk eden Ömercioğlu, meclis toplantısında Başkan Ülgür Gökhan\'ın tehdit ve hakaretine uğradıklarını iddia ederek, AK Parti İl Başkanlığı binasında basın toplantısı düzenledi. Tülay Ömercioğlu basın açıklamasında, \"Çanakkale Belediyesi Ekim Ayı toplantısında bugün biz AK Parti Grubu olarak, Belediye Başkanımız Ülgür Gökhan tarafından hakarete uğradık. Burada tüm Türkiye\'nin gündemine düşmüş, CHP\'nin kendi iç siyasetinde bizzat Belediye Başkanının, Belediye Başkan Yardımcılarının, belediye işçilerinin yer aldığı ancak AK Parti\'nin bunları ortaya çıkartmadığı doğrudan doğruya birbirleriyle bu çatışmaların basına, medyaya, Türkiye medyasına yansıdığı ortamda, kendisi gündem maddelerini anlattıktan sonra söz sırası bana geldiğinde bunlarla ilgili söyleme geçtiğimde, kendisi öncelikle barışın kenti, özgürlüklerin kenti söylemine uymayacak şekilde doğrudan doğruya mikrofonumu kestirtmeye kalkmış. Ben konuşmama devam ettiğimde, doğrudan doğruya kendi il başkanlarının vermiş olduğu beyanı söylememle birlikte kendisi direkt olarak, \'Kestirtiyorum, ahlaksızlar, ahlaksızlık ve ahlaksızlar\', bu bir hakarettir. Bunu söyleyerek mikrofonumu kestirtmiştir. Mikrofona baktığımda, mikrofonun sesinin kesik olduğunu anlayıp devam edememem üzerine arkadaşlarımızdan Ethem Hırçın\'ı, \"Sen ne söylüyorsun\" gibisinden çıkışıyla,\"Sus, otur yerine\" gibisinden bir ilkokul çocuğu muamelesiyle kendisini yerine oturtturmaya kalkmıştır. Oradan arkadaşımız Huriye Hanım\'ın bir şeyler söylemek için kalkmasıyla,\"Sus, kes sesini\" gibisinden sözlerle ona hakaret etmiştir. Biz Çanakkale\'nin seçilmiş Belediye Meclis üyeleriyiz. Bu şekildeki tavrıyla artık daha fazla hakaretlerine maruz kalmamak, bu çirkin söylemlerini duymamak amacıyla sesimizin çıkmadığı, söylemlerimizin duyulmadığı, bir ortamda biz salonu terk etmeye kalktığımızda ise, \"Konuşmayın, konuşmadan çıkın\" gibisinden de, bir söz söylemiştir. Bu nedenle bugün biz kendimiz salonu terk ettik. Daha fazla hakaretler duymak niyetinde değiliz\" diye konuştu.

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