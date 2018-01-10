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CHP'li başkanın paylaşımına partisinde bir tepki daha: İçim sızladı

CHP Maltepe Belediye Başkanı Kılıç, İçişleri Bakanı ile olan fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşmıştı

10 Ocak 2018 18:08

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile çekildiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşıyla ilgili olarak, "Maltepe belediye başkanının çektirdiği fotoğrafı görünce içim sızladı" dedi. CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner'in de paylaşıma tepki gösterip "'İktidara yaranma' görüntüsü verebilecek söylem ve görüntülerden kaçınılması gerekir" açıklamasında bulunmuştu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP milletvekilleri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle PMD'yi (Parlamento Muhabirleri Derneği) ziyaret etti. Özgür Özel, Bahçeli-Erdoğan görüşmesine ilişkin bir soruyu şöyle yanıtladı:

"Akıl alır gibi bir durum değil"

"Süleyman Demirel demişti ki 'siyasette bir gün uzun zamandır.' Bahçeli, 'siyasette 6.5 yıl kısa zamandır' diyerek Demirel'in geniş destek görmüş açıklamasına karşı 6.5 yıllık kısa zaman tarif ettiğini görüyoruz. Biz 6.5 yıl daha onlara destek olalım diyor. Bu akıl alır gibi bir durum değil. AKP'nin cumhurbaşkanı adayı belli değil ama MHP'nin ki belli. Yarın MHP kurultayı için de Genel Başkan adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır diye açıklarsa şaşmamak gerekiyor Devlet Bahçeli'nin."

"İçim sızladı"

Özgür Özel, CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile çekildiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşmasına ilişkin "Maltepe Belediye Başkanının çektirdiği fotoğrafı görünce içim sızladı" dedi.

Dün Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen “Genel Güvenlik ve Uyuşturucu İle Mücadele” toplantısına katılan CHP'li Kılıç, burada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile çekilen bir fotoğrafını Twitter hesabından paylaşmıştı.

Kılıç'ın paylaşımına CHP'li İlhan Cihaner tepki gösterip Twitter hesabından  "Belediye başkanlarımızın (parti politikalarını, kaygılarını ve gündemlerini gözetmeyip) "iktidara yaranma" görüntüsü verebilecek söylem ve görüntülerden kaçınmaları gerekir. Zorunlu resmi temaslar dışındaki bu görüntüler, -en azından- boyun eğmeyenlere ve direnenlere hakarettir"  açıklamasında bulunmuştu. 

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